رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
برلمان

تيسيرات جديدة حتى 2026 لدعم الصناعة.. إشادة برلمانية بقرار كامل الوزير لإنعاش المصانع المتعثرة

محمد الشعراوي

أثار قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل إضافية وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، ترحيبا واسعا باعتباره خطوة جريئة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وأشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الخاص بمنح تيسيرات جديدة ومد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة جريئة تعكس رؤية الدولة الجادة في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي.

وقال زيدان في تصريحات خاصة، إن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستثمار الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا إلى أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات ومنحها فترة زمنية إضافية يعكس حرص الحكومة على تمكين المستثمر الجاد وليس المتقاعس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التيسيرات المعلنة تعزز مناخ الاستثمار الصناعي وتُعيد الثقة بين المستثمرين والدولة، خاصة مع تبني نهج جديد يقوم على التعاون والشراكة بدلا من العقاب، مؤكدا أن دعم المشروعات القائمة يمثل استثمارا أسرع وأقل تكلفة من البدء في مشروعات جديدة.

وأضاف زيدان أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

رحب الخبير الاقتصادي عماد كرم بقرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن منح مهل إضافية وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدا أن القرار يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة وخطوة جادة نحو تنشيط الإنتاج المحلي.

وأوضح كرم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إعفاء المصانع الجادة من الغرامات وتمديد المهلة لاستكمال الإنشاءات والتشغيل حتى أبريل 2026، يعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في عودة المصانع المتوقفة للعمل واستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسة متكاملة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، معتبرا أن مساندة المشروعات القائمة أكثر جدوى من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، لأنها تسرع من وتيرة الإنتاج وتقلل من تكاليف الاستثمار.

وأكد أن القرار يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوقها، مشددا على أن تحريك عجلة الإنتاج الصناعي هو الطريق الأضمن لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل

كامل الوزير وزير الصناعة دعم الصناعة الوطنية الاستثمار المحلي

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

زيارة تامر حسني

لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

الزمالك

أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

بيراميدز

معتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من تجديد عقد نجمه فيستون ماييلي

بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

