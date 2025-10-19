قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية موسعة لإدارة التمريض بالبحر الأحمر لرفع كفاءة الخدمات الصحية بالغردقة

ابراهيم جادالله

نفّذت إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر جولة ميدانية موسعة، شملت وحدة صحة الميناء ومستشفى الغردقة العام، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدورية للمنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجاءت الزيارة تحت إشراف ميس نجلاء سعيد، مدير إدارة التمريض، لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الأداء التمريضي بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، تابعت الفرق الميدانية أداء الكوادر التمريضية بجميع العيادات والخدمات داخل وحدة صحة الميناء، حيث تم تقييم مستوى الأداء، وتفعيل حركة الملفات الفعلية للمرضى، إلى جانب تدريب الفرق على مهارات التواصل الفعّال، واستعراض سياسات العمل والإجراءات الخاصة بالطوارئ والمبادرات الصحية.

كما شملت الزيارة التفقدية مستشفى الغردقة العام، حيث جرى المرور على مختلف الأقسام لمراجعة أدوية الطوارئ ومتابعة سير العمل في قسم الكُلى الصناعي والتسجيل الطبي، مع تنفيذ تدريبات عملية للفرق التمريضية والتأكد من توزيعهم وفق معايير الجودة وضمان الجاهزية في جميع الأقسام.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التمريضية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تسهم في تعزيز الانضباط داخل المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أن خطة المديرية تشمل تكثيف الزيارات الدورية للمستشفيات والوحدات الصحية بجميع مدن المحافظة، لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظات.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر

