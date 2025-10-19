كلية الطب بالإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفي الأول لشباب الأطباء

نظّمت كلية الطب جامعة الإسكندرية "الملتقى التوظيفي الأول لشباب الأطباء"، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بالكلية، وذلك فى إطار حرص كلية الطب جامعة الإسكندرية على دعم خريجي الكلية وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة المؤسسية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

شهد الفعالية عدد من الرموز الأكاديمية والطبية البارزة بالكلية، من بينهم الدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود الزلبانى عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور مرسى عرب أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم فوزى نقيب الأطباء بالإسكندرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الكلية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان الملتقى اتسم بأجواء حوارية ثرية وتفاعلية بين الأساتذة والطلاب، عكست روح الانتماء الأكاديمي والتواصل الفعّال بين أجيال كلية الطب، بما يسهم في بناء كوادر طبية قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، كما تضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات المتخصصة، من بينها محاضرة ألقتها الدكتورة شيماء صبري حبيب – مدير إدارة التدريب بمدرسة الشؤون الصحية ومنسق البورد المصري، حول مسارات التطوير المهني للأطباء الشباب.

وأوضحت الدكتورة إيمان يوسف وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من طلاب الكلية بمختلف الفرق الدراسية، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالجلسات النقاشية والمحاضرات المهنية التي تناولت مهارات التخطيط المهني، ومتطلبات التدريب الطبي، وآليات الالتحاق بالبورد المصرى، واضافت أن فعاليات الملتقى اختُتمت بتوصيات أكدت على دور كلية الطب الرائد في تمكين شباب الأطباء، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز المهني، وترسيخ قيم الانتماء والريادة والابتكار في المجتمع الطبى.

وجاء تنظيم الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد زيد أستاذ أمراض الباطنة ورئيس وحدة زراعة الكبد، وبمشاركة الفريق المنظم: د. آيات الطيار، د. نوران النمر، ط. مصطفى عسل، ط. دعاء أبو الذهب، ط. نسمة سعيد، ط. أحمد هاني.