أفضل وقت لتناول الجريب فروت لإنقاص الوزن وصحة القلب

قد يؤدي استهلاك الجريب فروت كجزء من نظام غذائي متوازن إلى تحسين بعض النتائج الصحية، خاصة عند تناوله في الوقت المناسب بناء على الفائدة الصحية المقصودة.



أفضل لتناول الجريب فروت وقت لفقدان الوزن



تشير الأدلة العلمية إلى أن الجريب فروت قد يساعد في إنقاص الوزن. غالبا ما يكون أفضل وقت لتناول الجريب فروت لفقدان الوزن قبل الوجبة مباشرة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة مدى أهمية التوقيت.

نتائج الدراسة على مر السنين مختلطة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الأدلة على أن الجريب فروت له خصائص معينة قد تساعد في إنقاص الوزن:

الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية: يحتوي نصف الجريب فروت على 52 سعرة حرارية فقط، تشير الأبحاث إلى أن استهلاك الجريب فروت قبل الوجبة قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية، أدى تناول نصف الجريب فروت قبل كل وجبة لمدة ستة أسابيع أيضا إلى انخفاض محيط الخصر.

يحتوي الجريب فروت على ألياف قابلة للذوبان، مما يزيد من الشبع: من خلال زيادة الشبع، قد يساعدك الجريب فروت على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبحث، فإن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية هو مؤشر لفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الجريب فروت غير مدعوم من قبل العلم: النظام الغذائي الجريب فروت هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية يستلزم تناول الجريب فروت مع كل وجبة، يعد بفقدان سريع للوزن ولكنه غير مستدام. لا يوجد أيضا أي دليل على أن الجريب فروت يحتوي على مركبات حرق الدهون.



من المهم ملاحظة أنه تم إجراء عدد قليل من الدراسات على الجريب فروت لفقدان الوزن في السنوات الأخيرة. كانت معظم الدراسات القديمة حول الجريب فروت لفقدان الوزن صغيرة ومعيبة. بشكل عام، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

أفضل وقت لتناول الجريب الفروت لصحة القلب



قد تدعم إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائي صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. لا يوجد وقت موصى به من اليوم لتناول الجريب فروت لصحة القلب. ومع ذلك، قد تجد أنه من الأفضل تناول الجريب فروت قبل أو أثناء الوجبات لدعم عملية الهضم.

هناك أدلة على أن الجريب فروت قد يدعم صحة القلب بطرق مختلفة:

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول: البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب تلف القلب. البوليفينول له أيضا تأثيرات موسعة للأوعية، مما يعني أنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية لضغط الدم الطبيعي.

ترتبط الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب: تظهر الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان على وجه الخصوص تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وكذلك ضغط الدم. وفقا لإحدى المراجعات، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالألياف أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بسبب أمراض القلب.

قد يؤدي الجريب فروت الأحمر إلى خفض الدهون الثلاثية في الدم: وجدت دراسة قديمة على المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين أن إضافة الجريب فروت الأحمر إلى النظام الغذائي لمدة 30 يوما أدى إلى تحسينات في الدهون الثلاثية ومستويات الدهون الأخرى في الدم. ارتفاع مستويات الدهون في الدم هو عامل خطر لأمراض القلب.

إذا كنت تتناول الستاتين لارتفاع الكوليسترول، فقد تحتاج إلى الحد من تناول الجريب فروت وعصير الجريب فروت، قد يؤدي استهلاك عصير الجريب فروت مع الستاتين إلى زيادة مستويات الستاتين في دمك، مما قد يسبب زيادة الآثار الجانبية للدواء.

المصدر: .verywellhealth