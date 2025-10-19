قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من ليل بثنائية في الدوري الفرنسي
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل وقت لتناول الجريب فروت لإنقاص الوزن وصحة القلب

الجريب فروت
الجريب فروت
هاجر هانئ

قد يؤدي استهلاك الجريب فروت كجزء من نظام غذائي متوازن إلى تحسين بعض النتائج الصحية، خاصة عند تناوله في الوقت المناسب بناء على الفائدة الصحية المقصودة.
 

أفضل لتناول الجريب فروت وقت لفقدان الوزن


تشير الأدلة العلمية إلى أن الجريب فروت قد يساعد في إنقاص الوزن. غالبا ما يكون أفضل وقت لتناول الجريب فروت لفقدان الوزن قبل الوجبة مباشرة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة مدى أهمية التوقيت.

نتائج الدراسة على مر السنين مختلطة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الأدلة على أن الجريب فروت له خصائص معينة قد تساعد في إنقاص الوزن:

الجريب فروت منخفض السعرات الحرارية: يحتوي نصف الجريب فروت على 52 سعرة حرارية فقط، تشير الأبحاث إلى أن استهلاك الجريب فروت قبل الوجبة قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية، أدى تناول نصف الجريب فروت قبل كل وجبة لمدة ستة أسابيع أيضا إلى انخفاض محيط الخصر.

يحتوي الجريب فروت على ألياف قابلة للذوبان، مما يزيد من الشبع: من خلال زيادة الشبع، قد يساعدك الجريب فروت على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبحث، فإن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية هو مؤشر لفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الجريب فروت غير مدعوم من قبل العلم: النظام الغذائي الجريب فروت هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للغاية يستلزم تناول الجريب فروت مع كل وجبة، يعد بفقدان سريع للوزن ولكنه غير مستدام. لا يوجد أيضا أي دليل على أن الجريب فروت يحتوي على مركبات حرق الدهون.


من المهم ملاحظة أنه تم إجراء عدد قليل من الدراسات على الجريب فروت لفقدان الوزن في السنوات الأخيرة. كانت معظم الدراسات القديمة حول الجريب فروت لفقدان الوزن صغيرة ومعيبة. بشكل عام، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

الجريب فروت

أفضل وقت لتناول الجريب الفروت لصحة القلب


قد تدعم إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائي صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. لا يوجد وقت موصى به من اليوم لتناول الجريب فروت لصحة القلب. ومع ذلك، قد تجد أنه من الأفضل تناول الجريب فروت قبل أو أثناء الوجبات لدعم عملية الهضم.
هناك أدلة على أن الجريب فروت قد يدعم صحة القلب بطرق مختلفة:

يحتوي الجريب فروت على مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول: البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب تلف القلب. البوليفينول له أيضا تأثيرات موسعة للأوعية، مما يعني أنها تساعد على توسيع الأوعية الدموية لضغط الدم الطبيعي.
ترتبط الألياف الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب: تظهر الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان على وجه الخصوص تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وكذلك ضغط الدم. وفقا لإحدى المراجعات، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالألياف أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بسبب أمراض القلب.
قد يؤدي الجريب فروت الأحمر إلى خفض الدهون الثلاثية في الدم: وجدت دراسة قديمة على المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين أن إضافة الجريب فروت الأحمر إلى النظام الغذائي لمدة 30 يوما أدى إلى تحسينات في الدهون الثلاثية ومستويات الدهون الأخرى في الدم. ارتفاع مستويات الدهون في الدم هو عامل خطر لأمراض القلب.

إذا كنت تتناول الستاتين لارتفاع الكوليسترول، فقد تحتاج إلى الحد من تناول الجريب فروت وعصير الجريب فروت، قد يؤدي استهلاك عصير الجريب فروت مع الستاتين إلى زيادة مستويات الستاتين في دمك، مما قد يسبب زيادة الآثار الجانبية للدواء.

المصدر: .verywellhealth

الجريب فروت أمراض القلب القلب عملية الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يناقش الخطط الاستثمارية لمديرية العمل

محافظة دمياط

تعرف على أعمال لجنة تسكين الوحدات الأولى بالرعاية بعزبة البرج

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعد انتهاء فعاليات مولد السيد البدوي

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد