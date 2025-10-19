يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي “رجال” إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليا بالمغرب، ‏بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 37 - 14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نصف نهائي البطولة‎.‎

وواصل الأهلي أداءه المميز منذ بداية البطولة، وقدم عرضًا قويًّا خلال المباراة، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة ‏‏19 - 8، قبل أن يعزز من تقدمه في الشوط الثاني وينهي المباراة فائزًا بنتيجة 37 - 14‏‎.‎

ومن المقرر أن يلتقي فريق يد الأهلي «رجال» غدًا، في نهائي البطولة، مع الفائز من منتدى درب السلطان المغربي وريد ستار الإيفواري‎.‎

وتضم بعثة فريق يد الأهلي رجال، المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏"كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالأهلي “رجال”، كلًا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير ‏الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، ‏وعمرو محمد أخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن أخصائي إصابات. ‏