قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صور فتاة ونشر على الفيس.. ترزي يواجه عقوبة الحبس

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ترزي لتصويره فتاة دون موافقتها في أثناء قياسها لملابس في المحل، ونشر صورها عبر صفحتها على “فيس بوك”.


وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على الترزي، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، بغرض الانتشار والإعلان عن المحل. وحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

نستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة وفقا للقانون.

عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

ترزي عقوبة حبس غرامة تصوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية المهندسين المصرية واللحام الأمريكية

ولي العهد الأردني يشيد بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ولي العهد الأردني يشيد بجهود مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا في دعم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

القس شنوده القمص

"الله يسدد احتياجاتنا في العالم".. في عظة الأحد للقس شنودة القمص

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد