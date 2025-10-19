حسام حسني: دخلت عالم الغناء بالصدفة والنجاح رزق من عند الله

قال المطرب حسام حسني إن النجاح في الحياة الفنية ليس مجرد اجتهاد شخصي، بل هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى، يمنحه لمن يشاء، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يسعى ويجتهد، لكن التوفيق الحقيقي يأتي من الله وحده.

وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها، أن أغنيته الشهيرة «كل البنات بتحبك» لم تكن وليدة جهده الفردي، بل شارك في نجاحها فريق عمل كبير من مهندسي صوت ومخرجين ومنتجين، مؤكدًا أن كل نجاح فني يقف خلفه مجموعة من المبدعين الذين يستحقون التقدير.

وأضاف الفنان أن دخوله مجال الغناء جاء بمحض الصدفة، ولم يكن في الأصل يخطط لأن يكون مطربًا، قائلاً:

«قصة إني أبقى مغني جت صدفة، أنا كنت مشروع ملحن وموزع موسيقي، مش مطرب، وأغنية “لولاشي” كانت المفروض لمحمد محيي، لكنه قال مش شكلي، فإديتها للراحل عزت أبو عوف وفرقته، لكن الظروف ما خدمتش».

وتابع حسني:

«المنتج وقتها قال لازم نسمع الأغنية بصوت الملحن، وكنت أنا الملحن، فغنيتها بصوتي، ومن هنا كانت البداية، والناس حبت صوتي وبدأت مشواري كمطرب».

وأشار المطرب إلى أن هذه الصدفة غيرت مجرى حياته بالكامل، إذ فتحت له أبواب الشهرة والنجاح، ومنحته الفرصة ليقف أمام الكاميرا لأول مرة، بعد أن كان يعمل خلفها كملحن وموزع موسيقي، مضيفًا أنه تعاون خلال مشواره الفني مع كبار النجوم مثل عمرو دياب، محمد محيي، سيمون، محمد فؤاد، وهاني شاكر.

واختتم حسام حسني حديثه قائلًا إن العمل في الفن يحتاج إلى إخلاص وصبر وحب حقيقي للموسيقى، مشددًا على أن النجاح لا يصنعه الصوت وحده، بل النية الطيبة والجهد الجماعي، مضيفًا بابتسامة:

«النجاح رزق، وأنا رزقي كان الغنا».