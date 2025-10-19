محافظة دمياط بمناسبة احتفالات أكتوبر تستضيف مشروع المواجهة والتجوال

تستضيف المحافظة فعاليات مشروع المواجهة والتجوال بالفترة من ١٩ الى ٢٥ من الشهر الجاري ، يأتي ذلك علي خلفية احتفالات وزارة الثقافة بانتصارات أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ،و اشراف نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط.

يشارك المشروع فعاليته بجامعة دمياط على مسرح كلية تربية ، مع العرض المسرحي "السمسميه" ، الى جانب معرض فنون تشكيلية لطلاب كليات تربية نوعية وفنون تطبيقية بالفترة من ١٩ اكتوبر الى ٢١ اكتوبر.

ويقام على هامش فعاليات المشروع بالفترة من ٢٢ اكتوبر الى ٢٥ اكتوبر،ط العرض المسرحى "السمسميه" عن بطولات ابناء مدن القناة ما قبل وبعد انتصارات اكتوبر، بقرى حياة كريمة بكفر سعد والنادي الرياضى لكفر سعد .

كما يأتي ذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الشريكةوزارة الثقافة (البيت الفني للمسرح – الهيئة العامة لقصور الثقافة – الهيئة المصرية العامة للكتاب)، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الأزهر، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة أنا مصري، مؤسسة مصر الخير، – مصر، مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .