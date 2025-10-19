"ثقافة" الإسكندرية يكرم اسم الشاعر حسني منصور ضمن برنامج "عطر الأحباب"

أقام فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الأحد/، لقاءً بقصر ثقافة الشاطبي، لتكريم اسم الشاعر السكندري الراحل حسني منصور، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع الأدبي والفكري.



وقال الشاعر دكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، إن تجربة الشاعر حسني منصور عميقة الجذور، حيث اتسمت كتاباته بالصدق الإنساني، ولم تكن القصيدة لديه مجرد تعبير بل محاولة لاستعادة المعنى الضائع.



وأضاف شومان أن الشاعر حسني منصور التقط نبض الشارع وهموم المواطن، وتناول في أعماله حياة المهمشين، مستخدمًا كلمات عذبة، وحس لغوي بارع.



من جهته، قال الشاعر عبده الزراع، مدير الإدارة العامة للثقافة العامة، إن الشاعر الراحل حسني منصور يُعد من أهم شعراء فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث قدَّم الكثير من الإبداعات للحياة الثقافية، وكان شاعرًا حقيقيًا وإنسانًا نبيلًا، له تجربة شعرية فريدة ذات طابع أصيل.



اختتم اللقاء بتكريم اسم الشاعر الراحل حسني منصور، حيث تسلم شقيقه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تقدير وفاء لعطائه ودوره في إثراء قصيدة العامية.



شارك في اللقاء أماني شاكر، مدير الإدارة العامة للمكتبات، والفنانة دكتورة منال يمني، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، والشعراء صادق أمين، ودكتور محمد دوير، وجابر بسيوني، ومحمود عبد الصمد، ولفيف من أدباء و شعراء الإسكندرية.



أُقيم اللقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب"، الذي أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الشعراء والكتاب وتقديم شهادات حول تجاربهم الإبداعية بمسقط رؤوسهم، ونُفِّذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.



تجدر الإشارة إلى أن الشاعر حسني منصور تقلد عدة مناصب بالثقافة الجماهيرية، من بينها رئيس نادي الأدب المركزي، ورئيس نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل، صدر له عدة دواوين شعرية، منها "رجل بسيط وأشياء بسيطة"، و"شجن طازة"، و"عند باب البحر"، و"تلقيمة ناي"، حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من وزارة الثقافة، وعدة مؤسسات وجمعيات ثقافية.