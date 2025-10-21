قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه
بعد توقفها المفاجئ.. شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف تمهيدًا لدخولها غزة
انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين بـانتخابات مجلس النواب.. بعد غد
10 محظورات حددتها «الوطنية للانتخابات» على المترشحين لـ انتخابات مجلس النواب
البيت الأبيض يعلن تأجيل لقاء روبيو ولافروف
روسيا تعلن إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ترخيص مسبق ومراقبة صارمة.. قانون العمل الأهلي ينظم دور الإيواء الأطفال

ايواء الاطفال
ايواء الاطفال
حسن رضوان

فرض قانون تنظيم العمل الأهلي مجموعة من الضوابط الصارمة بشأن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، بهدف ضمان تقديم الرعاية في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، ومنع أي تجاوزات تمس الفئات الأولى بالرعاية.

ونصت المادة (22) من القانون على حظر تخصيص أماكن للإيواء من قبل الجمعيات أو غيرها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، موضحة أن أي مخالفة لشروط هذا الترخيص تمنح الجهة الإدارية الحق في إلغائه فورًا، بل وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لحين تصحيح الوضع أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

آليات صارمة للرقابة وضمان جودة الخدمات

وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد قواعد منح التراخيص، ومعايير إلغائها، وكذلك شروط تشكيل اللجان المؤقتة التي تتولى إدارة الأنشطة المخالفة، بما يضمن التزام دور الرعاية بالمعايير القانونية والإنسانية.

شروط تأسيس الجمعيات ومراعاة النظام العام

وفي السياق ذاته، ألزمت المادة الثالثة من القانون الجمعيات الأهلية بأن يكون لها نظام أساسي مكتوب يطابق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع من جميع المؤسسين، مع ضرورة وجود مقر فعلي داخل مصر ملائم لنشاطها.

وأكد القانون أنه يجب النص صراحة في النظام الأساسي على التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، لضمان انسجام أنشطة العمل الأهلي مع السياسات العامة للدولة.

ترخيص مسبق قانون العمل الأهلي الإيواء الأطفال دور الإيواء الأطفال كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

صورة أرشيفية

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.. اليوم

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعن من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

هيئة الاستعلامات تشكر الرئيس السيسي على دعمه.. وتؤكد: ننقل صورة إيجابية عن مصر

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد