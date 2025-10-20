سقوط عصابة تنتحل صفة موظفى خدمة عملاء لسرقة أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "إنتحال الصفة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك ، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابهم عدد (8) وقائع بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.