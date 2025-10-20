قافلة طبية مجانية بمستشفي رأس الحكمة

أعلن المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح عن دعم قافلة طبية مجانية من جامعة 6 أكتوبر للكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان بمستشفي رأس الحكمة المركزي يوم 22 أكتوبر 2025 لخدمة اهالينا بمنطقة رأس وشمس الحكمة .

وأوضح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح أن سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية من جامعة 6 أكتوبر تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت اشراف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح تشمل تخصصات " باطنة - أطفال - أنف واذن - جلدية - عظام - أسنان - علاج طبيعي - وصرف العلاج بالمجان بمستشفي رأس الحكمة يوم 22 أكتوبر الجاري .

وأكد المستشار محمد الملاح ان نادي روتاري مرسي مطروح يدعم القوافل الطبية المجانية لارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع المبادرات الرئاسية علي رأسهم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة التي انهت قوائم الانتظار بالمستشفيات والقضاء علي فيروس سي والاهتمام بالنشئ لضمان خلق جيل صحي قادر علي العطاء في الجمهورية الجديدة

وأضاف رئيس نادي روتري مرسي مطروح ان القوافل الطبية تأتي فى إطار دعم خطة الدولة وجهود محافظة مطروح بقطاع الصحة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والنجوع في قلب الصحراء وسد عجز التخصصات الطبية .

يذكر ان نادي روتاري دعم قطاع الصحة بمطروح خلال العام الحالى 2025 كالتالي : دعم مستشفى مطروح العام (قسم كبار السن والعلاج الطبيعي) بالاجهزه الطبيه اللازمه للعلاج الطبيعي ، دعم مستشفى الأطفال بمطروح بأدوات واجهزه طبيه لقسم حضانة الأطفال بالمستشفى ، وتدريب عدد ٢٠ ممرضه بالمشاركة مع جامعه اسكندرية ، ودعم قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى العام بعدد 2 جهاز b 333 وجهاز الترا سونيك ، وعجلة ثابتة ، وعدد 2 لمبة تحت الحمراء وفي قطاع التربيه والتعليم: المساهمة مع مديرية التربية والتعليم فى مبادرة مدرستي تقرأ وتكتب بطلاقه بتزويد المديريه بأدوات مدرسيه لتنفيذ المبادرة ، اطلاق مبادرة تشجير المدارس ، تدريب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالتربية والتعليم .