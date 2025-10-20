قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل بحي غرب كفر الشيخ .. صور

ميدان زويل
ميدان زويل
محمود زيدان

 تواصل الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل أحد الميادين الحيوية بنطاق الحي.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وقيادة إبراهيم خليفة رئيس حي غرب.

وشهد الميدان اليوم أعمال تركيب مجسم لرمز تعبيري لحي غرب كفر الشيخ (WEST KFS). 

جاء ذلك في اطار  التجهيزات للعيد القومي للمحافظة” أمام تمثال العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، ضمن خطة تطوير الميدان لإضفاء مظهر حضاري يليق بمدينة كفر الشيخ.

كما تضمنت الأعمال تجميل الأرصفة، وصيانة البلدورات، وزراعة المسطحات الخضراء، ورفع الأتربة والمخلفات من محيط الميدان، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة البصرية والجمالية بالمدينة.

وأكد رئيس حي غرب، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للميادين والشوارع الرئيسية، وإظهار المدينة في أبهى صورة أمام مواطنيها وزائريها، مؤكدًا أن العمل مستمر لحين الانتهاء الكامل من رفع كفاءة الميدان خلال الأيام المقبلة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ غرب كفر الشيخ أحمد زويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح راحة لـ محمد صبحي.. والمهدي مرشح لحراسة مرمي الزمالك بالكونفدرالية

ميسي

ميسي يدعم شباب الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المغرب

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد