رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل بحي غرب كفر الشيخ .. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتجميل ميدان أحمد زويل أحد الميادين الحيوية بنطاق الحي.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وقيادة إبراهيم خليفة رئيس حي غرب.

وشهد الميدان اليوم أعمال تركيب مجسم لرمز تعبيري لحي غرب كفر الشيخ (WEST KFS).

جاء ذلك في اطار التجهيزات للعيد القومي للمحافظة” أمام تمثال العالم الجليل الدكتور أحمد زويل، ضمن خطة تطوير الميدان لإضفاء مظهر حضاري يليق بمدينة كفر الشيخ.

كما تضمنت الأعمال تجميل الأرصفة، وصيانة البلدورات، وزراعة المسطحات الخضراء، ورفع الأتربة والمخلفات من محيط الميدان، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة البصرية والجمالية بالمدينة.

وأكد رئيس حي غرب، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للميادين والشوارع الرئيسية، وإظهار المدينة في أبهى صورة أمام مواطنيها وزائريها، مؤكدًا أن العمل مستمر لحين الانتهاء الكامل من رفع كفاءة الميدان خلال الأيام المقبلة.