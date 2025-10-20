كفر الشيخ.. فحص وعلاج 851 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية الترزي

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الترزي بمركز بيلا، تحت الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ضمت القافلة 10 عيادات طبية متخصصة، وقدمت الخدمات الطبية لـ 851 مواطنًا من أهالي القرية. وشملت التخصصات الطبية الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأنف والأذن، والعظام.

وقامت القافلة بإجراء 297 تحليلا طبيًا، و37 أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى 16 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 420 مواطنًا. كما تم إجراء 136 فحصًا طبيًا لـ 68 مواطنًا ضمن مبادرات "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، كما تم تحويل 7 حالات مرضية معقدة إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه القوافل الطبية تعكس التزام المديرية بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

وأعرب الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية، عن نجاح هذه القافلة، مثمنًا التعاون المثمر بين الإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، ورئاسة مجلس ومدينة بيلا، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة.