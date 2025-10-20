قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
محافظات

كفر الشيخ.. فحص وعلاج 851 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية الترزي

محمود زيدان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الترزي بمركز بيلا، تحت الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ضمت القافلة 10 عيادات طبية متخصصة، وقدمت الخدمات الطبية لـ 851 مواطنًا من أهالي القرية. وشملت التخصصات الطبية الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأنف والأذن، والعظام.

وقامت القافلة بإجراء 297 تحليلا طبيًا، و37 أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى 16 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 420 مواطنًا. كما تم إجراء 136 فحصًا طبيًا لـ 68 مواطنًا ضمن مبادرات "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، كما تم تحويل 7 حالات مرضية معقدة إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. 

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه القوافل الطبية تعكس التزام المديرية بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

وأعرب الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية، عن نجاح هذه القافلة، مثمنًا التعاون المثمر بين الإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، ورئاسة مجلس ومدينة بيلا، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ بيلا الترزي

