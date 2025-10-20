خبر سار من الأطباء لحملة الماجستير والدبلوم الحديث

أكدت نقابة الأطباء أن تحركاتها واتصالاتها المستمرة أثمرت عن استجابة مهمة من المجلس الصحي المصري برئاسة د. محمد لُطيف لمطالب الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم الحديث والمسجلين ببرنامج البورد المصري، وذلك بعد مناقشات بنّاءة ومشاركات في اجتماع المجلس صباح اليوم.

وثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، استجابة المجلس الصحي المصري لمطالب نقابة الأطباء، والموافقة على الإعفاء من سنتين من التدريب للحاصلين على درجة الماجستير، بدلاً من سنة واحدة، كما أٌعلن مؤخرًا، وذلك تقديرا للمقاصة العلمية والمقررات الدراسية المشتركة بين النظامين.

وأضاف أن القرار الجديد للمجلس الصحي المصري يضمن عدم تحصيل أي مصروفات عن السنوات التي يُعفى منها الطبيب من التدريب، بعد أن كان مقترحا سابقا فرض رسوم أو مصروفات على سنة الإعفاء، والإعفاء من امتحان الجزء الأول للحاصلين على الماجستير كما كان متبعاً سابقاً، وإعادة النظر في الزيادات التي تم اقتراحها.

وأكدت نقابة الأطباء حرصها الكامل على الدفاع عن حقوق الأطباء العلمية والمهنية، ومواصلة التنسيق مع المجلس الصحي المصري لضمان تطبيق سياسات تدريب عادلة ومتوازنة، تعزز من جودة التعليم الطبي وتدعم الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.