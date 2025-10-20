قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
شئون التعليم بجامعة الإسكندرية: دعم الطلاب وتوفير بيئة تدريسية متميزة

أحمد بسيوني

  أعرب الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، في مستهل اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم، عن خالص شكره لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب على جهودهم المتميزة في انتظام العملية التعليمية منذ بدء العام الجامعي، وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل الكليات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم خلال الاجتماع على أهمية توفير الدعم الكامل للطلاب المصريين والوافدين، وتسهيل كافة الإجراءات الأكاديمية والإدارية الخاصة بهم، بما يضمن لهم تجربة جامعية متميزة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز التواصل بين إدارات الكليات والطلاب من خلال تفعيل خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي، وتقديم المساندة في مواجهة التحديات الدراسية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن الطالب يظل محور العملية التعليمية وركيزة بناء المستقبل.

كما أكد حرص جامعة الإسكندرية على تمكين الطلاب من ذوي الهمم، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرص التعلم والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل جهودها في تحديث منظومة التعليم وتطبيق آليات التحول الرقمي في الخدمات الطلابية، لتيسير الحصول على الخدمات الأكاديمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور كمال صلاح عيسى صقر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه وكيلًا لكلية الزراعة – سابا باشا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عصام حجر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه قائمًا بتسيير أعمال وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما.

