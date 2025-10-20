شئون التعليم بجامعة الإسكندرية: دعم الطلاب وتوفير بيئة تدريسية متميزة

أعرب الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، في مستهل اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم، عن خالص شكره لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب على جهودهم المتميزة في انتظام العملية التعليمية منذ بدء العام الجامعي، وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل الكليات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم خلال الاجتماع على أهمية توفير الدعم الكامل للطلاب المصريين والوافدين، وتسهيل كافة الإجراءات الأكاديمية والإدارية الخاصة بهم، بما يضمن لهم تجربة جامعية متميزة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز التواصل بين إدارات الكليات والطلاب من خلال تفعيل خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي، وتقديم المساندة في مواجهة التحديات الدراسية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن الطالب يظل محور العملية التعليمية وركيزة بناء المستقبل.

كما أكد حرص جامعة الإسكندرية على تمكين الطلاب من ذوي الهمم، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرص التعلم والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل جهودها في تحديث منظومة التعليم وتطبيق آليات التحول الرقمي في الخدمات الطلابية، لتيسير الحصول على الخدمات الأكاديمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور كمال صلاح عيسى صقر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه وكيلًا لكلية الزراعة – سابا باشا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عصام حجر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه قائمًا بتسيير أعمال وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما.