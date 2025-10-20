قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
فيريرا يمنح راحة لـ محمد صبحي.. والمهدي مرشح لحراسة مرمي الزمالك بالكونفدرالية

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة الحارس الدولي محمد صبحي في المواجهة المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يفاضل حاليًا بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان لاختيار الحارس الأساسي في اللقاء، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في ظل رغبته في تدوير اللاعبين وراحة عدد من العناصر الأساسية بعد الفوز الكبير ذهابًا بسداسية نظيفة.

وأشار المصدر إلى أن الكفة تميل حاليًا لصالح المهدي سليمان، حيث يرى فيريرا أن الحارس المخضرم يستحق الحصول على فرصة لإثبات نفسه، خاصة في ظل التزامه وجاهزيته في التدريبات الأخيرة.

وأوضح أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الأداء في الحصص التدريبية، ومدى الجاهزية الفنية والبدنية لكل من الحارسين.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية كبيرة بعد الانتصار الساحق ذهابًا، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض الأسماء الجديدة ومنحهم حساسية المباريات، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

عبد الله السعيد خارج حسابات الزمالك أمام ديكيداها

ويدرس البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار إراحة عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في مباراة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب فيريرا في استغلال نتيجة الذهاب المطمئنة، التي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة، لمنح اللاعب قسطًا إضافيًا من الراحة وتجهيزه بدنيًا وفنيًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مواجهتي الدوري المحلي، والاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

ويسعى المدير الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في لقاء الإياب، بهدف تجهيزهم ومنحهم حساسية المباريات، في ظل اعتماد سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع.

وحقق الزمالك، فوزًا كبيرًا على ديكيداها في لقاء الذهاب، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، ليضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة القارية.

