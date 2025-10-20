فيريرا يمنح راحة لـ محمد صبحي.. والمهدي مرشح لحراسة مرمي الزمالك بالكونفدرالية

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة الحارس الدولي محمد صبحي في المواجهة المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يفاضل حاليًا بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان لاختيار الحارس الأساسي في اللقاء، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في ظل رغبته في تدوير اللاعبين وراحة عدد من العناصر الأساسية بعد الفوز الكبير ذهابًا بسداسية نظيفة.

وأشار المصدر إلى أن الكفة تميل حاليًا لصالح المهدي سليمان، حيث يرى فيريرا أن الحارس المخضرم يستحق الحصول على فرصة لإثبات نفسه، خاصة في ظل التزامه وجاهزيته في التدريبات الأخيرة.

وأوضح أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الأداء في الحصص التدريبية، ومدى الجاهزية الفنية والبدنية لكل من الحارسين.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية كبيرة بعد الانتصار الساحق ذهابًا، ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض الأسماء الجديدة ومنحهم حساسية المباريات، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

عبد الله السعيد خارج حسابات الزمالك أمام ديكيداها

ويدرس البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار إراحة عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في مباراة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب فيريرا في استغلال نتيجة الذهاب المطمئنة، التي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة، لمنح اللاعب قسطًا إضافيًا من الراحة وتجهيزه بدنيًا وفنيًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مواجهتي الدوري المحلي، والاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

ويسعى المدير الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في لقاء الإياب، بهدف تجهيزهم ومنحهم حساسية المباريات، في ظل اعتماد سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع.

وحقق الزمالك، فوزًا كبيرًا على ديكيداها في لقاء الذهاب، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، ليضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة القارية.