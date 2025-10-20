قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
محافظات

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع توفير الخدمات لمواطنى مطروح

خلال فاعليات الاجتماع
ايمن محمود

استقبل الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء  دكتور إسماعيل عبد الرحمن ، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة وعدد من مديري الإدارات المعنية ومنسقى الوحدة بالقطاعات التنفيذية بالمحافظة ، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

نقل الدكتور إسلام رجب نائب  المحافظ تحيات وتقدير  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،مشيدا بجهود  و التعاون  بين المحافظة والمجلس إيمانا برسالته  السامية ،ومثمنا الدور الذى يطلع به المجلس في مجال الحفاظ على حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

واكد على توجيهات محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس  والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل ، مع تدريب عدد من العاملين في وحدات حقوق الانسان بعدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة في مطروح وسيوة للإستفادة من خبرتهم  المتميزة ، خلال  زيارة وفد المجلس من ٢٠ إلى ٢٣ أكتوبر الجارى.

 وأشار  إلى بعض الجهود التى تقوم بها المحافظة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان بالمحافظة  وبما تتميز به من عادات وتقاليد نكن لها كل تقدير و احترام ، واضاف الى تنظيم محافظة مطروح لمبادرة قوافل مطروح الخير لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة في كافة المجالات في أقصى القرى والتجمعات بشكل أسبوعي في قرية من قري مطروح يتم عمل كافة الخدمات لأهالي المنطقة والتيسير عليهم  منها  شهادات و بطاقات رقم قومى لساقطات القيد  ووثائق الزواج مجانا بما يحافظ على حقوق الانسان داخل الصحراء.

كذلك تم بالتعاون مع وزارة التضامن تطوير وتوسعة مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد بما ييسر على أسرهم معاناة. السفر لتلقي العلاج خارج المحافظة.

 وكذلك التوسع في المدارس المجتمعية بالتعاون والمشاركة  مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى لتوفير التعليم لأبناء مطروح في التجمعات الصحراوية ومنع التسرب من التعليم ،  ،مع التوسع في إنشاء المدارس.

وأوضح أنه لأول مرة يتم افتتاح فرع جامعة الأزهر بمطروح لاستيعاب فتيات مطروح خريجى المرحلة الثانوية  حفاظا على حقوقهن في التعليم.بالاضافة إلى المشاركة في تطوير منظومة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة وخاصة مع الإعداد لدخول محافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وكذلك العمل إلى وصول مرافق البنية التحتية إلى جميع المناطق وفق الخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية المقررة 

كما تم التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل  والخروج بتوصيات فاعلة  وتحقيق الاستفادة المرجوة من أجل  مزيد من الحياة الكريمة   لأهالي مطروح  ..من خلال الدورات التدريبيه وورش العمل التى سيتم تنفيذها.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

