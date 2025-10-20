بيانات عالية الجودة لفائدة الجميع.. مصر تشارك في اليوم العالمي للإحصاء

تحت شعار" قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع " تحتفل مصر ممثله في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ودول العالم باليوم العالمي للإحصاء 2025 في نسخته الرابعة، اليوم الاثنين الموافق 20/10/2025 والذي يحتفى به في العشرين من أكتوبر كل خمس سنوات في ضوء ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 69 /282 لتسليط الضوء على الدور الحيوي للإحصاءات الرسمية، والنظم الإحصائية الوطنية في دعم التنمية المستدامة وصنع القرار القائم على الأدلة.

يهدف شعار الاحتفال هذا العام إلى التأكيد على الدور الحاسم للبيانات عالية الجودة في إحداث التغيير ودعم القرارات المستنيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية البيانات الدقيقة والموثوقة في رسم السياسات العامة فضلاً عن تشجيع التعاون الدولي بين الأجهزة الإحصائية ، وتعزيز الثقة في الإحصاءات الرسمية.

ويتسق الهدف من

الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع الدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باعتباره الجهة الرسمية المسئولة عن إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات الرسمية في مختلف المجالات ، فالجهاز يحرص على تطبيق المعايير الدولية في جمع وتحليل البيانات وضمان جودتها ودقتها وشفافيتها بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز عملية صنع القرار القائم على الأدلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة المصرية، فضلاً عن تحديد الأولويات الوطنية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجاً بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويعزز فاعلية الجهود المبذولة.

وفي إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء تنظم اللجان الإقليمية للأمم المتحدة للمرة الأولى ماراثونا عالميا من الندوات عبر الإنترنت يمتد على مدار 24 ساعه متواصله تعرض فيه أصوات وقصص وابتكارات من مختلف أنحاء العالم ويجوب الحدث مناطق زمنيه متعدده ليبرز دور البيانات في دعم التنميه المستدامه وصنع القرارات الشامله .

شارك الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء في هذه الاحتفاليه الافتراضيه من خلال فقره خاصه تذاع في تمام الساعه 11:30 صباحا حتى 11:50 ظهرا بتوقيت القاهرة .

وتضمن البرنامج الخاص بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذه الاحتفاليه الافتراضيه كلمه مسجله لللواء خيرت بركات ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتحدث فيها عن أهمية الإحصاءات في دعم مسيره التنمية ، ودور الجهاز في انتاج بيانات دقيقه وموثوقة تسهم في صنع القرار.

كما يشمل البرنامج عرض فيلم توثيقي يستعرض أبرز إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس الأخيرة وما شهده من تطور في إنتاج الإحصاءات والبيانات عالية الجوده والتي اعتمدت عليها الدولة المصريه في صياغه السياسات التنمويه واتخاذ القرارات الاستراتيجية ، كما يسلط الفيلم الضوء على أهم الإصدارات الإحصائية التي ينتجها الجهاز، وأبرز بروتوكولات التعاون التي أبرمها الجهاز مع مختلف الجهات والمؤسسات بهدف تعزيز التكامل الإحصائي وتبادل البيانات بين كافة جهات الدوله بما يعزز جهود صناعة السياسات القائمه على البيانات.

وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعزيز التعاون الإحصائي ودعم الجهود الوطنية والدوليه لتطوير منظومه البيانات والاحصاءات عالية الجودة.