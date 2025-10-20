تدشين مشروع إنتاج حيواني يضم 2140 رأس ماشية في الوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مشروع الإنتاج الحيواني وتسمين الماشية بمدينة الخارجة.



وتابع منظومة عمل الدورة الأولى من المشروع والتي تضم 2140 رأس ماشية يستفيد منها 107 مستفيد من أبناء المحافظة، مشددًا على التزام المستفيدين بمهام وأعمال الرعاية والمتابعة الدورية للرؤوس المخصصة لكل منهم، وتكثيف الإشراف البيطري لضمان سلامة السلالات وزيادة وجودة معدلات الإنتاج.

وقال محافظ الوادي الجديد ان المحافظة بالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص تسعي جاهدة لتوفير حياة كريمة وفرص عمل لشباب المحافظة وتوفير الدعم اللازم لذلك.