قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من كربلاء للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدراسة لأول مرة بجامعة دمنهور الأهلية للعام 2025/2026 .. صور

محافظ البحيرة و رئيس جامعة دمنهور
محافظ البحيرة و رئيس جامعة دمنهور

تفقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، و إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، جامعة دمنهور الأهلية بقرية البستان بمركز الدلنجات، بحضور أعضاء هيئة التدريس.

وذلك عقب انطلاق الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2025 / 2026.

حيث شملت الجولة تفقد مبنى إدارة الجامعة ومعامل كلية التمريض التي تضم 11 معملًا مجهزًا بأحدث الأجهزة التعليمية، إلى جانب قاعات التدريس والمدرجات التي بدأت بالفعل في استقبال الطلاب.

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر وأ.د إلهامي ترابيس حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية موزعين على 5 كليات و7 برامج متميزة، هي كلية الحاسبات والمعلومات تضم ذكاء اصطناعي و أمن سيبراني) - كلية العلوم تنقسم الى الحوسبة والتحاليل - كلية التمريض - كلية إدارة الأعمال (المحاسبة – نظم المعلومات) - كلية الطب البيطري.

وأعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بالتواجد في الجامعة خلال بداية تشغيلها الفعلي، في خطوة تعكس الرؤية المتكاملة للجمهورية الجديدة في دعم التعليم الحديث وربطه بسوق العمل، مؤكدة أن جامعة دمنهور الأهلية تمثل صرحًا تعليميًا عملاقًا ونقلة نوعية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، كونها إحدى الجامعات الأهلية الحديثة التي أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (244) لسنة 2025.

وأضافت أن الجامعة تمثل منارة علمية جديدة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدة أن المحافظة لن تالوا جهدا لتقديم كافة أوجه الدعم للجامعه الأهلية، حيث جارى حاليًا حصر أماكن إقامة الطلاب وتحديد خطوط السير اللازمة لتوفير وسائل مواصلات منتظمة من مختلف مراكز المحافظة إلى مقر الجامعة بالتنسيق مع مجمع المواقف.

كما وجهت بالبدء الفوري في إعادة تأهيل المدينة الجامعية وتجهيزها وفرشها لتوفير أماكن إقامة قريبة وآمنة للطلاب والتغلب على مشقة السفر ، إلى جانب تعزيز الخدمات الأمنية والمرافق العامة داخل الجامعة وتمهيد الطريق المؤدى للجامعه وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان بيئة تعليمية متكاملة.

وفي كلمتها للطلاب، حثّت المحافظ أبناءها على أن تكون تجربتهم الجامعية نقطة انطلاق لبناء الذات وصقل المهارات، مؤكدة أن التعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط ، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات وبناء الشخصية والإبداع والمشاركة في العمل المجتمعي.

من جانبه، أعرب إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، عن سعادته بالتواجد وسط طلاب أول دفعة بجامعة دمنهور الأهلية والمقامة على مساحة 25 فدان، مؤكدًا أن الجامعة بدأت قوية لأنها منبثقة من جامعة عريقة وهى جامعة دمنهور الحكومية، وتم اختيار نخبة من صفوة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس للتدريس والإشراف الأكاديمي.

وأشار إلى أن زيارة الدكتورة جاكلين عازر اليوم هو ترسيخ لجهود المحافظة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعة لتذليل جميع الصعوبات وحل أي مشكلات من خلال منظومة متكاملة من التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والجامعة.

كما أشار الى أن إنشاء الجامعة كان تحديًا كبيرًا نجح في تحقيقه تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة، واليوم أصبحت الجامعة تنبض بالحياة وتستقبل طلابها في بيئة تعليمية متكاملة، موجها الشكر لكافة اجهزه الدولة لدعمها اللامتناهي لإقامة الجامعه والذى يعكس إرادة الدولة وقدرتها على البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

البحيرة محافظ البحيرة رئيس جامعة دمنهور الجامعات الاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد