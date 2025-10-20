انطلاق الدراسة لأول مرة بجامعة دمنهور الأهلية للعام 2025/2026 .. صور

تفقدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، و إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، جامعة دمنهور الأهلية بقرية البستان بمركز الدلنجات، بحضور أعضاء هيئة التدريس.

وذلك عقب انطلاق الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2025 / 2026.



حيث شملت الجولة تفقد مبنى إدارة الجامعة ومعامل كلية التمريض التي تضم 11 معملًا مجهزًا بأحدث الأجهزة التعليمية، إلى جانب قاعات التدريس والمدرجات التي بدأت بالفعل في استقبال الطلاب.

كما شهدت الدكتورة جاكلين عازر وأ.د إلهامي ترابيس حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية موزعين على 5 كليات و7 برامج متميزة، هي كلية الحاسبات والمعلومات تضم ذكاء اصطناعي و أمن سيبراني) - كلية العلوم تنقسم الى الحوسبة والتحاليل - كلية التمريض - كلية إدارة الأعمال (المحاسبة – نظم المعلومات) - كلية الطب البيطري.

وأعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بالتواجد في الجامعة خلال بداية تشغيلها الفعلي، في خطوة تعكس الرؤية المتكاملة للجمهورية الجديدة في دعم التعليم الحديث وربطه بسوق العمل، مؤكدة أن جامعة دمنهور الأهلية تمثل صرحًا تعليميًا عملاقًا ونقلة نوعية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، كونها إحدى الجامعات الأهلية الحديثة التي أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (244) لسنة 2025.

وأضافت أن الجامعة تمثل منارة علمية جديدة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدة أن المحافظة لن تالوا جهدا لتقديم كافة أوجه الدعم للجامعه الأهلية، حيث جارى حاليًا حصر أماكن إقامة الطلاب وتحديد خطوط السير اللازمة لتوفير وسائل مواصلات منتظمة من مختلف مراكز المحافظة إلى مقر الجامعة بالتنسيق مع مجمع المواقف.

كما وجهت بالبدء الفوري في إعادة تأهيل المدينة الجامعية وتجهيزها وفرشها لتوفير أماكن إقامة قريبة وآمنة للطلاب والتغلب على مشقة السفر ، إلى جانب تعزيز الخدمات الأمنية والمرافق العامة داخل الجامعة وتمهيد الطريق المؤدى للجامعه وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان بيئة تعليمية متكاملة.

وفي كلمتها للطلاب، حثّت المحافظ أبناءها على أن تكون تجربتهم الجامعية نقطة انطلاق لبناء الذات وصقل المهارات، مؤكدة أن التعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط ، بل يمتد إلى اكتساب الخبرات وبناء الشخصية والإبداع والمشاركة في العمل المجتمعي.

من جانبه، أعرب إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، عن سعادته بالتواجد وسط طلاب أول دفعة بجامعة دمنهور الأهلية والمقامة على مساحة 25 فدان، مؤكدًا أن الجامعة بدأت قوية لأنها منبثقة من جامعة عريقة وهى جامعة دمنهور الحكومية، وتم اختيار نخبة من صفوة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس للتدريس والإشراف الأكاديمي.

وأشار إلى أن زيارة الدكتورة جاكلين عازر اليوم هو ترسيخ لجهود المحافظة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعة لتذليل جميع الصعوبات وحل أي مشكلات من خلال منظومة متكاملة من التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والجامعة.

كما أشار الى أن إنشاء الجامعة كان تحديًا كبيرًا نجح في تحقيقه تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة، واليوم أصبحت الجامعة تنبض بالحياة وتستقبل طلابها في بيئة تعليمية متكاملة، موجها الشكر لكافة اجهزه الدولة لدعمها اللامتناهي لإقامة الجامعه والذى يعكس إرادة الدولة وقدرتها على البناء والتنمية في مختلف القطاعات.