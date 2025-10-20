محافظ المنوفية يحقق أمنية ندى علام ويوفر فرصة عمل لها بالقطاع الخاص

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الموهوبة " ندى علام" ابنة محافظة المنوفية من ذوى الهمم، حيث وفر لها فرصة عمل بالجمعية المصرية لرعاية الطلاب بمدارس حسين غراب ، تقديراً لجهودها الفريدة والمتميزة واستجابة لمطلبها، وذلك في إطار دعمه الكامل لذوى الهمم وتقديم أوجه الرعاية المباشرة كونهم جزء أساسي وأصيل في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث استمع محافظ المنوفية للموهوبة ندى متحدى الإعاقة والتي تبلغ من العمر 27 عاماً حاصلة على ليسانس آداب قسم الاجتماع بجامعة المنوفية ، وأدار حديثاً مفتوحاً معها وعن حياتها الشخصية وطموحاتها ، حيث تتميز بموهبة الرسم على الفحم بقدميها رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية حرصه على دعمه الكامل لها للاستمرار ففي ممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع ومعرباً عن سعادته وفخره بموهبتها والتي تعد نموذجاً يحتذى به في العزيمة والإصرار رغم ظروفها الصحية ، فيما أعربت ندى عن سعادتها باهتمام محافظ المنوفية ولقائه بها وتقديم اللازم.

جدير بالذكر أن الموهوبة ندى علام قد التقت بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنوفية بمعرض المنتجات اليدوية والتراثية بقرية شما بأشمون ، وتمت الإشادة باللوح الفنية التي قد شاركت بها.