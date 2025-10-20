قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجل هندي عاد من الموت.. اعرف سر القصة

رجل هندي
رجل هندي

تصدر رجل هندي الترند بعدما فاق من الموت وقام من النعش.. فما القصة؟

قصة وفاة الرجل الهندي 

في البداية أعلن خبر وفاة رجل هندى وسط أنباء قريته كونتشي بولاية بيهار خاصة أنه من المحاربين القدامى.

وأصيب سكان القرية بحالة كبيرة من الحزن عندما عرفوا بخبر وفاة موهان لال، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية، فهو لم يكن رجلا عاديا. 
ووفقا لموقع “odditycentral”

كان خبر وفاته صادما لأهل قريته خاصة أنه لم يكن مريض ولم يحدث أي شيء يجعلهم يتوقعون وفاته.

وعندما توفي جاءت اعداد كبيرة لحضور الجنازة وتوديعه في اخر لحظاته في الحياة وإيصاله لمثواه الأخير

وانضم سكان القرية لموكب تشييع جثمان رجل هندي فقير خدم بلده وسط بكاء شديد وشاركوا في كافة الطقوس التقليدية.

وفي لحظة غير متوقعة تحرك الرجل الهندي فجأة داخل النعش الذي وُضع فيه وجلس معتدلا مما أثار حالة من الهرج والذهول والصدمة وتباينت ردود أفعال الحضور حتى أدركوا حقيقة الأمر وأنها كانت مجرد حيلة من رجل هندي كبير.

سبب الخدعة 

وعندها فقط اكتشف الناس أن هذه الجنازة كانت مجرد اختبارًا غريبًا من رجل هندي عجوز لمعرفة عدد الأشخاص المهتمين به ومن سيحرصون على توديعه في جنازته.

قال موهان الرجل الهنديج:  يعبر الكثير من الناس عن حبهم للمتوفى بعد الموت لكنني أردت أن أعرفف بنفسي مقدار الاحترام والمودة التي كان الناس يتبادلونها معي.

وطلب موهان من بعض أقاربه مساعدته في نشر خبر الوفاة لجعل الأمر أكثر مصداقية وإتمام مراسم وطقوس الموتى وبالفعل قام أهله بهذه الأمور.

رجل هندي وفاة رجل هندي قام من الموت صحى من موته

