برلمانية: توجيهات الرئيس بتجديد الخطاب الديني خطوة لتحصين الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي

ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي ومواجهة التطرف، مؤكدة أنها خطوة اتحصين الشباب من الفكر المتشدد، وحماية المجتمع من محاولات بث الكراهية والانقسام.



وأشارت"رشاد" في تصريحات لموقع " صدى البلد" إلى أن تجديد الخطاب الديني ، يتكلب خطوات متكاملة تبدأ بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة على أسس علمية وفكرية معاصرة، إلى جانب مراجعة المحتوى الدعوي والتعليمي وتنقيته من أي أفكار مغلوطة أو متشددة لا تمت إلى جوهر الدين بصلة.

و شددت عضو النواب على ضرورة توسيع نطاق الحوار بين المؤسسات الدينية والمثقفين والإعلام ، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في إيصال الخطاب الوسطي إلى فئات المجتمع المختلفة، بما يعزز الوعي ويحمي المجتمع من الفكر المتطرف.

تجدر الاشارة إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تابع الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة.



وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، مع العمل على مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للقيم والسلوكيات السلبية.