الحزب الجمهوري: التحرك العسكري الأمريكي ضد فنزويلا هدفه وقف تدفق المخدرات وحماية المواطنين

قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن التحرك العسكري الأمريكي الأخير تجاه الغواصة الفنزويلية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطنين الأمريكيين ووقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ليست في حرب مباشرة مع فنزويلا، لكنها تخوض حرباً مستمرة ضد كارتيلات المخدرات التي تتخذ من الأراضي الفنزويلية نقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها غير المشروعة.

وذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعاونيه وصفوا تلك الكارتيلات بأنها "عدوة للدولة، واتخذوا إجراءات حاسمة لملاحقتها وتدمير قدراتها، مشيراً إلى أن التحرك العسكري الأخير يأتي في هذا الإطار لمواجهة خطر متصاعد على الأمن القومي الأمريكي.

ولفت، إلى أن الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بشأن تنفيذ عملية غير قانونية ضد الغواصة الفنزويلية غير دقيقة، مشدداً على أن القرار استند إلى معلومات استخباراتية مؤكدة وسرية لا يمكن الكشف عنها للرأي العام.

وقال: "أنا آتي من خلفية عسكرية استخباراتية، والمعلومات التي لدينا تثبت تورط من كانوا على متن الغواصة في تجارة المخدرات"، لافتاً إلى أن أي ضربة تُوجه لعصابات المخدرات تكون مبنية على معطيات موثوقة ومؤكدة.

