مريم أشرف زكي في شخصية " نينا" ضمن عرض " بين الميه والهوا"

تشارك الفنانة مريم أشرف زكي في بطولة العرض المسرحي الجديد “بين الميه والهوا”، من تأليف أنطون تشيكوف وإعداد الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج دينا أمين، وذلك ضمن موسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تجسّد مريم في العرض شخصية “نينا”، إحدى أبرز الشخصيات الدرامية في العمل، والتي تمثل رمز الحلم والرغبة في إثبات الذات وسط عالمٍ يموج بالصراعات الإنسانية والفنية، لتقدّم من خلالها أداءً يحمل صدقًا وحسًّا فنيًا رفيعًا.

يُعرض “بين الميه والهوا” على مسرح الجامعة الأمريكية – ملك جبر بالتجمع الخامس أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ثم يُستكمل على مسرح الجامعة الأمريكية – الفلكي بميدان التحرير أيام 30 و31 أكتوبر و1 و2 و3 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن الدخول مجاني للجمهور بأسبقية الحضور، في إطار دعم الجامعة الأمريكية للمواهب الشابة وتشجيعها على متابعة العروض المسرحية التجريبية.

ويُتوقّع أن يلقى العرض اهتمامًا واسعًا لما يحمله من رؤية فنية معاصرة للنص الكلاسيكي، إضافة إلى الأداء المتميز للفنانة مريم أشرف زكي التي تثبت من خلال شخصية “نينا” قدرتها على تقديم أدوار معقدة بصدق وإحساس عالٍ، مؤكدة مكانتها كواحدة من الوجوه المسرحية الواعدة.