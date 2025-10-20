ضوابط الاحتفال بالمولد.. احذر من المظاهر غير المشروعة.. فيديو

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك ضوابط للاحتفال بالمولد، أولها الإخلاص في النية لله عزوجل.

وأضاف الطحان، في برنامج "الساعة 6"، على فضائية "الحياة، أن الضابط الثاني في الاحتفال بالمولد يجب أن يكون الاحتفال فيه محكوم بالأدب الشرعي فلا يكون فيه منكر أو ترك للصلاة أو إسفاف أو اختلاط أو إزعاج للناس.

وتابع: من المظاهر الخطيرة التي تظهر في الاحتفال بالمولد، تعطيل الطرقات فهذا مخالف للسنة، وعدم الانشغال بالمظاهر عن المقاصد.

كذلك التزاحم على الطعام فيخرج لها مظهر غير حضاري، وكذلك تحويل ساحة الاحتفال للشجار بين الناس، فهذا من الأمور التي لا تليق.

ويستحب في المولد أن نتوجه إلى الله بالدعاء بأن يحشرنا مع آل البيت وأن يوفقنا إلى حسن طاعته ويكرمنا بمحبة آل بيت سيدنا رسول الله وأن نبلغ الدرجات العليا من الجنة.

وأكد أن الاحتفال بآل البيت والحب لهم فهو من الوفاء لسيدنا النبي، فالنبي الكريم أوصانا على آل البيت.