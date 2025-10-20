يوسف الحسيني عن احتفالات مولد الحسين: هو فيه حد يزعل من التصوف

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على احتفالات مولد سيدنا الحسين في مصر .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة "المحور "، :" هو فيه حد يزعل من التصوف والتصوف هو حالة من حالات المحبة المطلقة والتسليم المطلق لله، وهناك 80 طريقة تحتفل بالليلة الختامية لمولد الحسين ".



وتابع يوسف الحسيني :" هناك 80 طريقة تحتفل بسيدنا الحسين"، مضيفا:" اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ".

وأكمل يوسف الحسيني :" إحنا مش مع إن يحصل مخالفات خالص لكن إحنا مع تواجد اكثر من طريقة تحتفل بمولد الحسين ".

وعن الجدل المثار عن الاحتفالات بمولد السيد البدوي ، قال يوسف الحسيني :" نسب السيد البدوي يمتد حتى السيدة فاطمة الزهراء وكان في المغرب ثم قرر أن يستقر في الغربية بمصر ويتعبد وله الطريقة الاحمدية ".