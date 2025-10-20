بعد حادث طفـ.ـل الإسماعيلية.. طبيبة نفسية تحذر الأسر من خطر حقيقي

علقت الدكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية، على انتشار عدد من الجرائم الغريبة على المجتمع ومنها مـ.قتل طفل على يد زميله في الإسماعيلية .

وقالت ريهام حسن في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" الأب والأم هم الأساس لتربية الأبناء بشكل سوي يجعلهم لا يميلون إلى الانحراف وارتكاب جرائم ".

وتابعت ريهام حسن :" هناك حالة من التفكك الأسري أدت إلى وصول الطفل لهذه المرحلة ومن المؤكد أن هذا الطفل تربى في بيئة لا يوجد بها رحمة او عواطف وكانت طفولته كلها عنف ".



واكملت ريهام حسن :" أحسن أسلوب لإيصال معلومات على الطفل هو اللعب، ولعب الأطفال لألعاب إلكترونية عنيفة قد يقوم الطفل بتجربة ما يقوم بعمله في اللعبة في الواقع ".

وتابعت ريهام حسن :" لابد من تواجد رقابة اسرية صارمة على الأطفال كي تكون النشأة سليمة بشكل كامل .

