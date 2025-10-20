قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات
مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
سرقة متحف اللوفر.. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية
توك شو

بعد حادث طفـ.ـل الإسماعيلية.. طبيبة نفسية تحذر الأسر من خطر حقيقي

المتهم بقضية طفل الإسماعيلية
المتهم بقضية طفل الإسماعيلية
هاني حسين

علقت  الدكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية، على انتشار عدد من الجرائم الغريبة على المجتمع ومنها  مـ.قتل طفل على يد زميله في الإسماعيلية .

وقالت ريهام حسن في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :"  الأب والأم هم الأساس لتربية الأبناء بشكل سوي يجعلهم لا يميلون إلى الانحراف وارتكاب جرائم ".

وتابعت ريهام حسن :"   هناك حالة من التفكك الأسري أدت إلى وصول الطفل لهذه المرحلة  ومن المؤكد  أن هذا الطفل تربى في بيئة لا يوجد بها رحمة او عواطف وكانت طفولته كلها عنف ".


واكملت ريهام حسن :"  أحسن أسلوب لإيصال معلومات على الطفل هو اللعب، ولعب الأطفال لألعاب إلكترونية  عنيفة قد يقوم الطفل بتجربة ما يقوم بعمله في اللعبة في الواقع ".

وتابعت ريهام حسن :" لابد من تواجد رقابة اسرية صارمة على الأطفال كي تكون النشأة سليمة بشكل كامل . 
 

