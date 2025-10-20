قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم الشناوي: السادة الافاضل تجربة مختلفة بالنسبة لي

كريم الشناوي
كريم الشناوي
عادل نصار

أكد المخرج كريم الشناوي، أن فيلمه الجديد "السادة الأفاضل" ينتمي إلى فئة الأعمال اللايت كوميدي، مشيرًا إلى أنه يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، قائلاً:"قلنا نجرب حاجة جديدة، أنا اشتغلت قبل كده مع الكاتب مصطفى صقر، وهو ملك الكوميديا، لكن جمعنا قبل كده مسلسل غير كوميدي، ودي أول تجربة لينا سوا في الكوميديا.


وأضاف  المخرج كريم الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"من زمان نفسي أعمل عمل كوميدي، لكن مكنتش لاقي المشروع المناسب. الكاتب مصطفى صقر حكالي على الفكرة، قلت له يلا بينا، لكن قعدت سنة كاملة لحد ما كلّمني وقال لي جهزنا."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن سر السحر في قدرته على إقناع هذا العدد الكبير من النجوم بالمشاركة في العمل حتى لو بأدوار قصيرة، قال  المخرج كريم الشناوي، أن :"جزء من قوة الصناعة في البلد دي هو وجود هذا الكم الكبير من النجوم. وأنا لما ببعت الاسكريبت للأساتذة، كنت متوقع إن كل واحد فيهم عنده مليون مشروع، لكنهم وافقوا فورًا، وده شيء أنا بشكرهم عليه جدًا."
وأشاد الشناوي بروح فريق العمل التي يتميز بها الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً:"أنا طول الوقت مهموم بفكرة فريق العمل والروح اللي بتحكمنا. والأستاذ أشرف عبد الباقي علّمني كتير جدًا أثناء وجوده معانا في (السادة الأفاضل). هو متأثر جدًا بالمسرح، وطول الوقت حريص إن الكل يكون ملموم، ياكلوا مع بعض ويتعاملوا كفريق واحد."
وأضاف:"أشرف عبد الباقي مؤمن بفكرة العِشرة، وإن العلاقات الإنسانية مش لازم تبقى محصورة في إطار الشغل فقط، وده علّمني درس كبير جدًا."

واختتم قائلًا :"لما تكون الروح مظبوطة بين الناس، والفنانين جايين يشتغلوا بروح واحدة، وكلهم حاطين نفسهم تحت المشروع، ومافيش حد فوق حد، النتيجة بتكون عظيمة فعلًا.

كريم الشناوي السادة الأفاضل المخرج كريم الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

كلاب ضالة

بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان.. مشروع مأوى"شلتر"لوقف فوضى الكلاب الضالة بقنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. شاهد

الكاتب محمد سلماوي

هنو يهنئ سلماوي لاختياره “شخصية العام الثقافية” بمعرض الشارقة

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد