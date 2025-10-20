كريم الشناوي: السادة الافاضل تجربة مختلفة بالنسبة لي

أكد المخرج كريم الشناوي، أن فيلمه الجديد "السادة الأفاضل" ينتمي إلى فئة الأعمال اللايت كوميدي، مشيرًا إلى أنه يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، قائلاً:"قلنا نجرب حاجة جديدة، أنا اشتغلت قبل كده مع الكاتب مصطفى صقر، وهو ملك الكوميديا، لكن جمعنا قبل كده مسلسل غير كوميدي، ودي أول تجربة لينا سوا في الكوميديا.



وأضاف المخرج كريم الشناوي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"من زمان نفسي أعمل عمل كوميدي، لكن مكنتش لاقي المشروع المناسب. الكاتب مصطفى صقر حكالي على الفكرة، قلت له يلا بينا، لكن قعدت سنة كاملة لحد ما كلّمني وقال لي جهزنا."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن سر السحر في قدرته على إقناع هذا العدد الكبير من النجوم بالمشاركة في العمل حتى لو بأدوار قصيرة، قال المخرج كريم الشناوي، أن :"جزء من قوة الصناعة في البلد دي هو وجود هذا الكم الكبير من النجوم. وأنا لما ببعت الاسكريبت للأساتذة، كنت متوقع إن كل واحد فيهم عنده مليون مشروع، لكنهم وافقوا فورًا، وده شيء أنا بشكرهم عليه جدًا."

وأشاد الشناوي بروح فريق العمل التي يتميز بها الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً:"أنا طول الوقت مهموم بفكرة فريق العمل والروح اللي بتحكمنا. والأستاذ أشرف عبد الباقي علّمني كتير جدًا أثناء وجوده معانا في (السادة الأفاضل). هو متأثر جدًا بالمسرح، وطول الوقت حريص إن الكل يكون ملموم، ياكلوا مع بعض ويتعاملوا كفريق واحد."

وأضاف:"أشرف عبد الباقي مؤمن بفكرة العِشرة، وإن العلاقات الإنسانية مش لازم تبقى محصورة في إطار الشغل فقط، وده علّمني درس كبير جدًا."

واختتم قائلًا :"لما تكون الروح مظبوطة بين الناس، والفنانين جايين يشتغلوا بروح واحدة، وكلهم حاطين نفسهم تحت المشروع، ومافيش حد فوق حد، النتيجة بتكون عظيمة فعلًا.