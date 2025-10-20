تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير.. محافظ الجيزة: زرعنا ما يقرب من 4000 شجرة

أكد عادل النجار محافظ الجيزة، أنه تم العمل على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والاهرامات وطريق الفيوم والطريق الدائري .



وقال عادل النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" تم إنارة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير ".

وتابع عادل النجار :" زرعنا ما يقرب من 4000 شجرة و2200 نخلة وهناك 6 أبار تقوم بري هذه المسطحات الخضراء ".

وأكمل عادل النجار :" هناك أكثر من 750 مجسم لشخصيات تاريخية وسياسية وفنية على جانبي الطريق الصحراوي ".



ولفت عادل النجار :" تم تعليق بانرات لصور ملوك من الحضارة المصرية على المباني على جانبي الطريق الدائري ".