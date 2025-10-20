محمد إبراهيم: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير

أبدي محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب ‏إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب منتدى درب السلطان في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم ‏بمدينة الدار البيضاء.‏

وقال إبراهيم: الأهلي حقق الفوز على منافسه المغربي بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة ‏على المستوى الخططي والبدني وهو ‏ما أسهم في التتويج باللقب‎. وأشار محمد إبراهيم إلى أن البطولة منذ بدايتها كانت صعبة للغاية، وكانت هناك منافسة قوية بين جميع ‏الفرق للفوز، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج ‏باللقب‎ ‎الإفريقي‎.‎ وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب، مضيفًا أن الفريق دخل ‏المباراة وهدفه ‏الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.‏