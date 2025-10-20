محمد إبراهيم: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير

أبدي محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب منتدى درب السلطان في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم بمدينة الدار البيضاء.
وقال إبراهيم: الأهلي حقق الفوز على منافسه المغربي بجدارة واستحقاق، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة على المستوى الخططي والبدني وهو ما أسهم في التتويج باللقب. وأشار محمد إبراهيم إلى أن البطولة منذ بدايتها كانت صعبة للغاية، وكانت هناك منافسة قوية بين جميع الفرق للفوز، وكل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز والتتويج باللقب الإفريقي. وشدد حارس الفريق على أن الجميع تعاهد على الفوز وحسم اللقب، مضيفًا أن الفريق دخل المباراة وهدفه الفوز والتتويج لإسعاد الجماهير.