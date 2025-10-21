إعلان على الإنترنت.. قرار ضد 4 فتيات يمارسن الرذيلة في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق، حبس 4 فتيات يمارسن الرذيلة في الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.



