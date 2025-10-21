حملات مكثفة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات من الشوارع العامة بسوهاج.. صور

شنت الدكتورة شربات الصوينع، رئيس حي الكوثر، حملة موسعة ومكثفة استهدفت إزالة الإشغالات من الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية داخل نطاق الحي، مع متابعة دقيقة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية والتسعيرة الجبرية والنظافة العامة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة الحفاظ على انضباط الشارع العام، ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمارة.

محافظة سوهاج

جاءت الحملة بمشاركة فعالة من عدة جهات تنفيذية، ضمت إدارة تموين أخميم برئاسة حازم أحمد، وإدارة الطب البيطري بأخميم ممثلة في الدكتورة ريم السيد فتوح والدكتورة شيماء رزق محمد، إلى جانب عصام الدين بخيت نائب رئيس الحي.

وفريق من الإدارة الهندسية، ومسؤولي التراخيص والإشغالات بالحي، بقيادة عبد الحميد حسين، وبحضور محمد عبد المحسن مدير العلاقات العامة، وتحت إشراف إسماعيل إبراهيم خليل سكرتير الحي.

وخلال الحملة، تم تنفيذ عدد من الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار بمخبز سياحي، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية بمخبز فينو، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم إعلان التسعيرة داخل عدد من محال السوبر ماركت، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية، وذلك إلى جانب ضبط سلعتين منتهيتي الصلاحية داخل إحدى المطاعم.

وتم إعدام المضبوطات منتهية الصلاحية في موقع الحملة بحضور اللجنة المختصة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكدت الدكتورة شربات الصوينع، رئيس حي الكوثر، أنه تم التنبيه على جميع أصحاب المحال والمقاهي والمخابز بضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة وعدم التعدي على الطريق العام أو إعاقة حركة المرور، مع الالتزام بإجراءات الحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين.

وأضافت أن حي الكوثر مستمر في تنفيذ تلك الحملات بشكل يومي؛ لضمان استمرار الانضباط وتوفير بيئة نظيفة وآمنة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تيسير حركة المرور وفتح الطرق أمام المواطنين، والعمل على عودة المظهر الحضاري للشوارع في نطاق الحي بما يتماشى مع توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.