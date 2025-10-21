قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثراء جبيل تتحدى الحمل وتخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

الفنانة ثراء جبيل
الفنانة ثراء جبيل
أوركيد سامي

في ظهور لافت ومميز، تألقت الفنانة ثراء جبيل على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، متحدية حملها في أشهره الأخيرة، ومؤكدة قدرتها على الحفاظ على حضورها الفني والأنيق في آنٍ واحد.

وارتدت ثراء فستانًا أنيقًا أبرز جمالها الطبيعي، واختارت إطلالة بسيطة وراقية حازت على إعجاب الحضور وعدسات المصورين. وأعرب عدد كبير من متابعي المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بشجاعتها وثقتها بنفسها، واعتبروها مثالًا للمرأة القوية التي لا تتخلى عن شغفها رغم التحديات.

وقد لاقى ظهورها إشادة واسعة، خاصة وأن مشاركتها جاءت في وقت اختارت فيه الكثير من الفنانات الابتعاد عن الأضواء خلال فترة الحمل، مما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يجمع نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويُعد من أبرز المنصات التي تحتفي بصناع السينما والفنانين على المستوى الإقليمي والدولي.

اخبار الفن نجوم الفن ثراء جبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تجديد الخطاب الديني خطوة جادة نحو بناء الإنسان

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر واجهت الإرهاب بسلاح الوعي والتنمية وحافظت على دورها التاريخي تجاه غزة

مجلس الشيوخ

برلماني: الوعي قضية محورية في مواجهة حروب الجيل الجديدة

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد