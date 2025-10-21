ثراء جبيل تتحدى الحمل وتخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

في ظهور لافت ومميز، تألقت الفنانة ثراء جبيل على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، متحدية حملها في أشهره الأخيرة، ومؤكدة قدرتها على الحفاظ على حضورها الفني والأنيق في آنٍ واحد.

وارتدت ثراء فستانًا أنيقًا أبرز جمالها الطبيعي، واختارت إطلالة بسيطة وراقية حازت على إعجاب الحضور وعدسات المصورين. وأعرب عدد كبير من متابعي المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بشجاعتها وثقتها بنفسها، واعتبروها مثالًا للمرأة القوية التي لا تتخلى عن شغفها رغم التحديات.

وقد لاقى ظهورها إشادة واسعة، خاصة وأن مشاركتها جاءت في وقت اختارت فيه الكثير من الفنانات الابتعاد عن الأضواء خلال فترة الحمل، مما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يجمع نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويُعد من أبرز المنصات التي تحتفي بصناع السينما والفنانين على المستوى الإقليمي والدولي.