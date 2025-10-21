للمطالبة بمعاقبة إسرائيل.. متظاهرون يبيتون أمام المفوضية الأوروبية

تظاهرت مجموعة من الناشطين أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي، مطالبين الاتحاد بمواصلة الضغط على "إسرائيل" للالتزام بوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومحاسبة تل أبيب على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

وأمضى المحتجون ليلة الاثنين أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة صفا الإخبارية.

وقالت الناشطة لورا سوليفان: "الهدف من الاحتجاج هو إجبار الاتحاد الأوروبي على إنهاء اتفاقية الشراكة، أو اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل".

وتابعت: “وقف إطلاق النار المتفق عليه ليست سوى المرحلة الأولى. لم تتحقق العدالة بعد بشأن الإبادة الجماعية، والسؤال الحقيقي هو: ماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي؟ لا يزال لديه نفوذ كبير للتأثير على الوضع الراهن. فهل سيستخدم نفوذه أم لا؟”، و ذلك خلال حديثها للأناضول.

والاثنين، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء مسألة العقوبات على "إسرائيل" في أجندته حتى يتم ترسيخ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

ورفعت المجموعة التي تعرضت لتدخلات الشرطة في بعض الأماكن، لافتات كُتب عليها: "نحن هنا منذ 25 ساعة متواصلة"، و"على الاتحاد الأوروبي إنهاء تواطؤه".