جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول “الأمن القومي المصري”

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئية برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الأمن القومي المصري” ، بمشاركة 41 متدربًا ومتدربة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء البرنامج في إطار حرص الجامعة على رفع الوعي الوطني وترسيخ المفاهيم الصحيحة للأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وإعداد كوادر قادرة على فهم التحديات الراهنة والتعامل معها بوعي ومسؤولية وطنية.

وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في البرنامج الدكتور باسم خالد عبد السلام المغربي، المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس، الذي استعرض خلال الجلسة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية المؤثرة على الأمن القومي المصري، موضحًا التداخل الكبير بين العوامل الداخلية والخارجية وأثرها في صياغة التهديدات الموجهة للدولة.

وأشار إلى أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرًا على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل أصبح يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تلك التحديات ومنع ظهور تهديدات جديدة.

وتناول المحاضر التحديات السياسية والعسكرية في شبه جزيرة سيناء، مستعرضًا الادعاءات الإسرائيلية حول الأوضاع الأمنية، وكذلك التحديات الناشئة من انقسام السودان وما تبعها من اضطرابات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي لمصر.

كما أشار إلى الصعود السياسي لبعض التيارات الدينية وما قد ينجم عنه من تهديدات للاستقرار المجتمعي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أي محاولات لزعزعة الوحدة الوطنية.

كما تناول البرنامج العلاقة بين مصر وإسرائيل وعملية السلام والمصالحة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام كإطار منظِّم للعلاقات بين الجانبين، مع ضرورة توظيف نصوصها بما يتيح لمصر تعزيز انتشار قواتها وإحكام سيطرتها على سيناء.

وفي سياق آخر، ألقى الدكتور باسم المغربي الضوء على التحديات الأمنية الداخلية، مشيرًا إلى أن المناخ العام بعد فترات الاضطراب السياسي شهد توترًا أمنيًا ناجمًا عن صراع المصالح بين القوى المختلفة، ما أدى إلى تزايد حالات العنف واستهداف استقرار الدولة. كما شدد على أهمية استعادة كفاءة الأجهزة الأمنية وتحديث منظومة الأمن الداخلي لمواجهة تلك المخاطر.

وتطرقت الجلسة إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تمس الأمن القومي، وفي مقدمتها قضية الأمن المائي وضرورة ترشيد الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة والتنمية في مصر.

أما في الجانب الإعلامي، فقد ناقش البرنامج انتشار القنوات الفضائية الخاصة دون ضوابط قانونية كافية، إضافة إلى انتشار الشائعات نتيجة نقص المعلومات الدقيقة، ووجود شبهات تمويل أجنبي لبعض المنصات الإعلامية، مما يشكل تهديدًا للأمن الفكري والمجتمعي.

وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن البرنامج أسهم في تعميق فهمهم لمفهوم الأمن القومي بشموليته، وضرورة الوعي بالتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية التي تواجه مصر، بما يعزز من قدراتهم على المشاركة الإيجابية في دعم استقرار الوطن وتنميته.

نُفذ البرنامج بإشراف مباشر من المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها جامعة قناة السويس لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني لدى مختلف الفئات.