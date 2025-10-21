قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول “الأمن القومي المصري”

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئية برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الأمن القومي المصري” ، بمشاركة 41 متدربًا ومتدربة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء البرنامج في إطار حرص الجامعة على رفع الوعي الوطني وترسيخ المفاهيم الصحيحة للأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وإعداد كوادر قادرة على فهم التحديات الراهنة والتعامل معها بوعي ومسؤولية وطنية.

وبإشراف الدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة،  وبإشراف تنفيذي الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في البرنامج الدكتور باسم خالد عبد السلام المغربي، المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة  جامعة قناة السويس، الذي استعرض خلال الجلسة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية المؤثرة على الأمن القومي المصري، موضحًا التداخل الكبير بين العوامل الداخلية والخارجية وأثرها في صياغة التهديدات الموجهة للدولة.

وأشار إلى أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرًا على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل أصبح يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تلك التحديات ومنع ظهور تهديدات جديدة.

وتناول المحاضر التحديات السياسية والعسكرية في شبه جزيرة سيناء، مستعرضًا الادعاءات الإسرائيلية حول الأوضاع الأمنية، وكذلك التحديات الناشئة من انقسام السودان وما تبعها من اضطرابات على الحدود وتأثيرها على الأمن الإقليمي لمصر. 

كما أشار إلى الصعود السياسي لبعض التيارات الدينية وما قد ينجم عنه من تهديدات للاستقرار المجتمعي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أي محاولات لزعزعة الوحدة الوطنية.

كما تناول البرنامج العلاقة بين مصر وإسرائيل وعملية السلام والمصالحة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام كإطار منظِّم للعلاقات بين الجانبين، مع ضرورة توظيف نصوصها بما يتيح لمصر تعزيز انتشار قواتها وإحكام سيطرتها على سيناء.

وفي سياق آخر، ألقى الدكتور باسم المغربي الضوء على التحديات الأمنية الداخلية، مشيرًا إلى أن المناخ العام بعد فترات الاضطراب السياسي شهد توترًا أمنيًا ناجمًا عن صراع المصالح بين القوى المختلفة، ما أدى إلى تزايد حالات العنف واستهداف استقرار الدولة. كما شدد على أهمية استعادة كفاءة الأجهزة الأمنية وتحديث منظومة الأمن الداخلي لمواجهة تلك المخاطر.

وتطرقت الجلسة إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تمس الأمن القومي، وفي مقدمتها قضية الأمن المائي وضرورة ترشيد الموارد المائية والحفاظ على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة والتنمية في مصر.

أما في الجانب الإعلامي، فقد ناقش البرنامج انتشار القنوات الفضائية الخاصة دون ضوابط قانونية كافية، إضافة إلى انتشار الشائعات نتيجة نقص المعلومات الدقيقة، ووجود شبهات تمويل أجنبي لبعض المنصات الإعلامية، مما يشكل تهديدًا للأمن الفكري والمجتمعي.

وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن البرنامج أسهم في تعميق فهمهم لمفهوم الأمن القومي بشموليته، وضرورة الوعي بالتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية التي تواجه مصر، بما يعزز من قدراتهم على المشاركة الإيجابية في دعم استقرار الوطن وتنميته.

نُفذ البرنامج بإشراف مباشر من المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها جامعة قناة السويس لخدمة المجتمع وتنمية الوعي الوطني لدى مختلف الفئات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يقرر فتح باب ترخيص سيارات ميكروباص 14 راكبًا تعمل بالوقود المزدوج

جانب من الاجتماع

أسوان تستعد لانتخابات مجلس النواب بتوفير كافة الإمكانيات ومقومات النجاح

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: تكامل الجهود للإسراع بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد