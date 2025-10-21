رئيس منطقة مطروح الأزهرية يفتتح معرض “الفن والوسطية”

افتتح الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالمنطقة، المعرض الفني المتميز تحت عنوان "الفن والوسطية في المنهج الأزهري".

يأتي تنظيم المعرض بالشراكة قسم التربية الفنية، و مكتب "بناء" بالمنطقة، بهدف تأكيد الدور المحوري للفنون في ترسيخ قيم الاعتدال ومناهضة الغلو والتطرف.

وشهد المعرض أعمالاً فنية متنوعة عكست بأساليب إبداعية مفاهيم التسامح وقبول الآخر والوسطية التي يدعو إليها المنهج الأزهري الشريف.

كما تضمن برنامج الافتتاح إقامة ورش فنية متخصصة للمعلمين والطلاب لتعزيز مهاراتهم الفنية وكيفية توظيفها في التعبير عن الفكر الوسطي المستنير.

وعلى هامش المعرض، عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "الفن أساس للوسطية ومحاربة التطرف والتعصب"، قدمتها بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية، وهشام الحسيني، موجه التربية الفنية، حيث أكدا للطلاب والطالبات أن الإبداع الفني هو إحدى الأدوات الفعالة في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفكير النقدي ورفض الأفكار المتشددة.

أكد الشيخ عطية سالم أن المعرض يمثل تطبيقاً عملياً لرسالة الأزهر الشريف كمنارة للوسطية والاعتدال، مشيرا إلي أن الأزهر يحرص كل الحرص على احتضان الفن والإبداع باعتبارهما قوة ناعمة وفعالة في مواجهة التطرف.

من جانبها، أعربت بثينة خاطر عن فخرها بمستوى الأعمال، مشيرةً إلى أهمية الفن كأداة تربوية، مبينه أن تعليم الفن ينمي الحس الجمالي والذوق الرفيع، وهما مناهضان بطبعهما للتعصب والغلظة و يفتح آفاق التفكير ويدعو إلى التأمل والقبول، وهذا ما نسعى إليه لترسيخ الوسطية في قلوب وعقول أبناء الأزهر.