محافظ السويس يضع حجر الأساس لمشروعين جديدين بالمنطقة الحرة

وضع محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي حجر الأساس لمشروعين جديدين في المنطقة الحرة بالسويس، وهما شركة قنديل للصناعات الزجاجية وشركة الغربلي لبناء وصيانة السفن.



وقالت محافظة السويس ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن هذه المشروعات تعتبر إضافة قوية للاقتصاد المحلي وتساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار المحافظ إلى أهمية مراعاة التوسعات المستقبلية عند تصميم الإنشاءات بما يساهم في إقامة وزيادة خطوط إنتاج تساعد في دفع الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب.

يذكر أن شركة قنديل للصناعات الزجاجية تقام بالمنطقة الحرة بعتاقة.لتصنيع المنتجات الزجاجية بكافة أنواعها وتصنيع الزجاجيات أو الكريستال أو المنتجات الزجاجية أو مصنوعاته ، كما تقام شركة الغرابلي لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الحرة بالادبية ، وهي تعمل في بناء كافة أنواع الوحدات البحرية والعائمة وانشاء سقالة وحوض جاف ورافع سفن وتصنيع وانشاء وبناء وتركيب الأرصفة والمنصات البحرية والهياكل المعدنية ومستلزماتها والتنكات والخزانات.

