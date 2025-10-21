جامعة الإسكندرية: تفعيل مكتب للنزاهة العلمية ومساءلة الباحثين عن أسباب سحب الأبحاث

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد صباح اليوم، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، موضوع مؤشر النزاهة العلمية الجديد، وأثره على البحث العلمى بالجامعات المصرية.

وأوصى المجلس بالحرص على أستخدام البريد الالكترونى الرسمى وذلك عند النشر فى دوريات عالمية مصنفة، وكما أوصى المجلس بالحد من أستخدام طرق الذكاء الأصطناعى مثل ChatGPT والذى بدأ أستخدامه بكثرة بعد الأعلان عنه فى عام 2022 مع مراعاة الأستخدام الأمثل لهذه الطرق عند كتابة المقالات العلمية وقبل أرسالها للنشر فى الدوريات المختلفة والألتزام بالدليل الأسترشادى للذكاء الأصطناعى والذى تم الأعلان عنه من المجلس الأعلى للجامعات.

وأقترح المجلس البدء فى تفعيل مكتب النزاهة العلمية بجامعة الأسكندرية لمتابعة نشر الأبحاث العلمية والوقوف على أسباب سحب المقالات ومسائلة الباحثين عن هذا السحب بالطرق القانونية المناسبة.

كما وافق المجلس على ملحق مذكرة التفاهم بين كلية العلوم وجامعة ليتورال كوت دى أوبال الفرنسية للتعاون فى مجال الدراسات العليا والبحوث والأشراف المشترك على الرسائل العلمية، وبروتوكول التعاون المقترح بين كلية علوم الرياضة بنات والنقابة العامة للمهن الرياضية بالقاهرة وذلك فى التعاون فى مجالات رعاية وتطوير وتنمية القدرات والمهارات وتدريب العاملين فى المجال الرياضى بمصر، وبرنامج ماجستير فى الحقوق (العام والخاص) بين كلية الحقوق وجامعة النور بجمهورية العراق، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة بسابا باشا وشركة Wuhan Frasergen Bioinformatics Co. Ltd.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى قسم "الأدارة الصحية والعلوم السلوكية" تخصص التثقيف الصحى والعلوم السلوكية ليكون "تعزيز الصحة والعلوم السلوكية" وذلك بالمعهد العالى للصحة العامة، وكذلك وافق المجلس على تعديل مسمى قسم "الأقربازين والعلاج التجريبى" بمعهد البحوث الطبية ليكون "الفارماكولوجى والدوائيات التجريبية".