حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
محافظات

جامعة الإسكندرية: تفعيل مكتب للنزاهة العلمية ومساءلة الباحثين عن أسباب سحب الأبحاث

دكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة
دكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد صباح اليوم، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، موضوع مؤشر النزاهة العلمية الجديد، وأثره على البحث العلمى بالجامعات المصرية.

وأوصى المجلس بالحرص على أستخدام البريد الالكترونى الرسمى وذلك عند النشر فى دوريات عالمية مصنفة، وكما أوصى المجلس بالحد من أستخدام طرق الذكاء الأصطناعى مثل ChatGPT والذى بدأ أستخدامه بكثرة بعد الأعلان عنه فى عام 2022 مع مراعاة الأستخدام الأمثل لهذه الطرق عند كتابة المقالات العلمية وقبل أرسالها للنشر فى الدوريات المختلفة والألتزام بالدليل الأسترشادى للذكاء الأصطناعى والذى تم الأعلان عنه من المجلس الأعلى للجامعات.

وأقترح المجلس البدء فى تفعيل مكتب النزاهة العلمية بجامعة الأسكندرية لمتابعة نشر الأبحاث العلمية والوقوف على أسباب سحب المقالات ومسائلة الباحثين عن هذا السحب بالطرق القانونية المناسبة.

كما وافق المجلس على ملحق مذكرة التفاهم بين كلية العلوم وجامعة ليتورال كوت دى أوبال الفرنسية للتعاون فى مجال الدراسات العليا والبحوث والأشراف المشترك على الرسائل العلمية، وبروتوكول التعاون المقترح بين كلية علوم الرياضة بنات والنقابة العامة للمهن الرياضية بالقاهرة وذلك فى التعاون فى مجالات رعاية وتطوير وتنمية القدرات والمهارات وتدريب العاملين فى المجال الرياضى بمصر،  وبرنامج ماجستير فى الحقوق (العام والخاص) بين كلية الحقوق وجامعة النور بجمهورية العراق، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة بسابا باشا وشركة Wuhan Frasergen Bioinformatics Co. Ltd.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى قسم "الأدارة الصحية والعلوم السلوكية" تخصص التثقيف الصحى والعلوم السلوكية ليكون "تعزيز الصحة والعلوم السلوكية" وذلك بالمعهد العالى للصحة العامة،  وكذلك وافق المجلس على تعديل مسمى قسم "الأقربازين والعلاج التجريبى" بمعهد البحوث الطبية ليكون "الفارماكولوجى والدوائيات التجريبية".

الاسكندرية جامعة الإسكندرية هشام سعيد نائب رئيس الجامعة مؤشر النزاهة

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

هل زيارة أهل البيت تخالف السنة؟ أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح

بتعرف تطبخ وأجلت خطوبتي لرحيل الـ 4 المنتجين.. هشام جمال عن زوجته ليلى

خبير: الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست رد فعل للسوق بل تصحيح لمسار مالي طويل

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

