نائبة الأمين العام لحلف "الناتو" تختتم زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي

اختتمت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رادميلا شكرينسكا، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية استمرت يومين، تناولت سبل تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الجانبين في ظل تزايد الترابط بين الأمنين الأوروبي الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبدأت شكرينسكا زيارتها بجولة ميدانية إلى المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) التي تفصل بين الكوريتين، ثم شاركت في فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والدفاع (ADEX 2025)، حيث التقت قائد القوات الجوية الكورية الجنوبية الجنرال سون سوك-راك، وأعضاء فريق الاستعراض الجوي الشهير "بلاك إيجلز".

كما اطلعت على أحدث الابتكارات الدفاعية التي تقدمها الشركات الوطنية في مجالات الفضاء والطائرات غير المأهولة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة والذخائر والمعدات البرية.

وأجرت نائبة الأمين العام عدة لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الكوريين، من بينهم وزير الدفاع آن غيو-باك، ومستشار الأمن القومي وانغ سونغ-لاك، ووزير الخارجية تشو هيون. وتمحورت المباحثات حول القضايا الأمنية المشتركة، وأهمية العلاقات القائمة على القيم الديمقراطية بين حلف الناتو وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي في مجالات الصناعة الدفاعية والابتكار والتوافق التشغيلي والأمن السيبراني.

وأكدت شكرينسكا، خلال الزيارة، أن (الناتو) يسعى إلى تعميق الشراكات مع الدول ذات التفكير المماثل في منطقة الهندي والهادئ، مشددة على أن التحديات الأمنية في أوروبا وآسيا أصبحت مترابطة بشكل متزايد، وأن التعاون الوثيق بين الحلف وكوريا الجنوبية يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود (الناتو) المستمرة لتوسيع آفاق التعاون مع شركائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب كل من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، في مواجهة التهديدات المتنامية والتحديات التكنولوجية والأمنية المشتركة.