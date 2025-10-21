هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعربت هولندا عن تأييدها للبيان المشترك الصادر عن عدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الداعي إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدة التزامها بدعم كييف ووحدة أراضيها.



وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) اليوم /الثلاثاء/، إن "الشعب الأوكراني يستحق سلامًا عادلًا ودائمًا، ولقد حان الوقت لإسكات الأسلحة، لكن يجب أن تأتي وحدة أراضي أوكرانيا في المقام الأول"، مشددًا على ضرورة أن تكون كييف في أقوى موقف ممكن عند بدء المفاوضات.



وأضاف أن هولندا، بصفتها شريكًا رئيسيًا لأوكرانيا، ستشارك في اجتماع "تحالف الراغبين" المقرر عقده يوم الجمعة المقبل إلى جانب حلفائها الدوليين لمواصلة التنسيق بشأن دعم أوكرانيا.



ويأتي هذا الموقف بعد يوم من إصدار عدد من القادة الأوروبيين وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بيان مشترك أيد مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف فوري للأعمال القتالية في أوكرانيا وبدء مفاوضات سلام على أساس خطوط التماس الحالية.