إحالة دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى إلى المحكمة الاقتصادية
حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اورنچ مصر راعيا رسميا لبطولة البادل العالمية NEWGIZA Premier Padel 2025

اورنج مصر
اورنج مصر
أحمد عبد القوى

أعلنت اورنچ مصر عن شراكتها للعام الثالث على التوالي مع نادي نيو جيزة الرياضي بصفتها الراعي الرسمي لبطولة البادل العالمية NEWGIZA Premier Padel 2025، التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمشاركة أفضل 100 لاعب ولاعبة في العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وتجسّد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين اورنچ مصر ونادي نيو جيزة الرياضي لتعزيز نمو رياضة البادل في مصر، والارتقاء بمعايير تنظيم البطولات الرياضية الاحترافية على مستوى المنطقة. كما تؤكد رعاية اورنچ للبطولة حرصها على دعم قطاع الرياضة المصري وتعزيز مكانة مصر كمستضيف للأحداث الرياضية الكبرى، إيمانًا بدور الرياضة في الإلهام والتواصل وتعزيز روح الفريق، إضافةً إلى دعم المواهب الرياضية وتشجيع أنماط الحياة الصحية وصناعة تجارب رياضية متميزة تجمع بين اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وفي هذا السياق، أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة اورنچ مصر، أن بطولة NEWGIZA Premier Padel  من أبرز بطولات البادل عالمياً، وتأتي ضمن التزام اورنچ بدعم الرياضة وتمكين الشباب، وأوضحت أن الرياضة جزء من هوية اورنچ وتعكس قيمها في الطاقة، والتواصل، والعمل الجماعي، مؤكدة علي مواصلة الاستثمار في الرياضة لدعم المواهب وبناء مستقبل أفضل.

ومن جانبه ، أعرب المهندس خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لنادي نيوجيزة الرياضي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نرحّب بانضمام اورنچ مصر إلى رعاة بطولة NEWGIZA Premier Padel 2025، ونعتبرها إضافة قيّمة تُعزز من مكانة البطولة وتدعم نجاحها. إن مثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تطوير الرياضة بمصر، ونحن على ثقة بأن البطولة هذا العام ستقدّم تجربة عالمية المستوى تعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية."

وأضاف الشواربي أن نادي نيوجيزة يسعى دائمًا إلى دعم البطولات الدولية الكبرى ووضع معايير جديدة في مجالي الرياضة والترفيه، بما يسهم في إثراء المشهدين الرياضي والاجتماعي في مصر، مؤكدًا جاهزية النادي الكاملة 

اورنج مصر مها ناجى

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

"السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسئولية الاجتماعية"

ليلى علوي تشارك في ندوة عن علاقة السينما والطعام ضمن فعاليات مهرجان الجونة

عرض

عرض جديد على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

مسلسل لينك

سليم الترك يخطف الأنظار في «لينك»

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

