اورنچ مصر راعيا رسميا لبطولة البادل العالمية NEWGIZA Premier Padel 2025

أعلنت اورنچ مصر عن شراكتها للعام الثالث على التوالي مع نادي نيو جيزة الرياضي بصفتها الراعي الرسمي لبطولة البادل العالمية NEWGIZA Premier Padel 2025، التي تُقام خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمشاركة أفضل 100 لاعب ولاعبة في العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وتجسّد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين اورنچ مصر ونادي نيو جيزة الرياضي لتعزيز نمو رياضة البادل في مصر، والارتقاء بمعايير تنظيم البطولات الرياضية الاحترافية على مستوى المنطقة. كما تؤكد رعاية اورنچ للبطولة حرصها على دعم قطاع الرياضة المصري وتعزيز مكانة مصر كمستضيف للأحداث الرياضية الكبرى، إيمانًا بدور الرياضة في الإلهام والتواصل وتعزيز روح الفريق، إضافةً إلى دعم المواهب الرياضية وتشجيع أنماط الحياة الصحية وصناعة تجارب رياضية متميزة تجمع بين اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وفي هذا السياق، أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة اورنچ مصر، أن بطولة NEWGIZA Premier Padel من أبرز بطولات البادل عالمياً، وتأتي ضمن التزام اورنچ بدعم الرياضة وتمكين الشباب، وأوضحت أن الرياضة جزء من هوية اورنچ وتعكس قيمها في الطاقة، والتواصل، والعمل الجماعي، مؤكدة علي مواصلة الاستثمار في الرياضة لدعم المواهب وبناء مستقبل أفضل.

ومن جانبه ، أعرب المهندس خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لنادي نيوجيزة الرياضي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نرحّب بانضمام اورنچ مصر إلى رعاة بطولة NEWGIZA Premier Padel 2025، ونعتبرها إضافة قيّمة تُعزز من مكانة البطولة وتدعم نجاحها. إن مثل هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تطوير الرياضة بمصر، ونحن على ثقة بأن البطولة هذا العام ستقدّم تجربة عالمية المستوى تعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية."

وأضاف الشواربي أن نادي نيوجيزة يسعى دائمًا إلى دعم البطولات الدولية الكبرى ووضع معايير جديدة في مجالي الرياضة والترفيه، بما يسهم في إثراء المشهدين الرياضي والاجتماعي في مصر، مؤكدًا جاهزية النادي الكاملة