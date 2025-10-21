تشابي ألونسو يصف مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بـ"الكلاسيكية الأوروبية" ويشيد بمبابي وفينيسيوس

اعتبر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تمثل واحدة من "الكلاسيكيات" التاريخية للقارة، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض اللقاء الكبير على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

وفي مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء، تطرق ألونسو إلى الجدل الدائر بشأن نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأمريكية، قائلاً: "سُئلت عن ذلك أكثر من مرة، وموقفي لم يتغير، النادي يدافع عن مصالحه وسنرى ما سيحدث، المهم بالنسبة لي هو التركيز على عملنا داخل الملعب".

وعن المباراة المنتظرة أمام يوفنتوس، أوضح مدرب الميرينجي: "إنها مواجهة أوروبية كلاسيكية بكل معنى الكلمة، بين ناديين عظيمين، لعبنا ضد بعضنا كثيراً في الماضي، وأنا شخصياً كنت جزءاً من تلك المباريات عندما كنت لاعباً، لذلك أعرف تماماً قيمتها. نحن مستعدون جيداً، وسنحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور في البرنابيو، الذي يأتي دائماً لمشاهدة مباريات كبيرة تليق بتاريخ ريال مدريد".

فينيسيوس ومبابي في صدارة المشهد

تحدث ألونسو عن أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيداً بتألقه في الآونة الأخيرة قائلاً: "فينيسيوس في حالة رائعة، حاسم وسعيد، وهذا أهم شيء. تحدثنا كثيراً عن كيفية استغلال قدراته الفردية في تغيير مجريات المباريات، وأعتقد أنه يحقق ذلك بشكل ممتاز. أداؤه في التدريبات والمباريات يعكس نضجه الكبير".

وفيما يتعلق بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعيش فترة استثنائية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، قال ألونسو: "ما يقدمه كيليان لا يُقاس بالأهداف فقط، بل بتأثيره الجماعي أيضاً، فزملاؤه يلعبون بثقة أكبر بوجوده، سواء بالكرة أو بدونها. إنه يسجل من كل المراكز تقريباً، ويمر بفترة مذهلة من حيث التركيز والجاهزية البدنية والعقلية، وكل ذلك ينعكس على أدائه في كل مباراة".

جولر بين أوزيل وجوتي

وفي حديثه عن النجم التركي الشاب أردا جولر، الذي يشبهه البعض بمسعود أوزيل، قال ألونسو: "الحديث عن جولر لا يقتصر على جنسيته، بل على موهبته النادرة، إنه مزيج بين أوزيل وجوتي، يمتلك رؤية مميزة في صناعة اللعب والتمرير الحاسم، كما كان جوتي يفعل. نحن سعداء جداً بتطوره، وسنواصل تحفيزه لأنه يمتلك مستقبلاً استثنائياً".

كورتوا وكاسياس.. مقارنة بين الأساطير

كما تحدث ألونسو عن المقارنة بين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس، قائلاً: "كورتوا هو الأفضل في العالم حالياً، ليس فقط بفضل تصدياته، بل أيضاً لأنه يملك فهماً عميقاً لكرة القدم، وأعتقد أنه سيكون مدرباً ناجحاً في المستقبل. لقد عشت فترات رائعة مع إيكر كاسياس، ولا يمكنني المقارنة بينهما، فإيكر يبقى أسطورة ريال مدريد، وكورتوا يكتب بدوره فصلًا جديدًا من هذا التاريخ".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وسط معنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات محلية وأوروبية، بينما يسعى الفريق الإيطالي إلى استعادة مكانته القارية بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في المواسم الأخيرة، ما يجعل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياغو برنابيو إحدى أبرز مواجهات الجولة في دوري الأبطال هذا الموسم.