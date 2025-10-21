قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشابي ألونسو يصف مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بـ"الكلاسيكية الأوروبية" ويشيد بمبابي وفينيسيوس

ألونسو
ألونسو
إسلام مقلد

اعتبر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا تمثل واحدة من "الكلاسيكيات" التاريخية للقارة، مؤكدًا جاهزية فريقه لخوض اللقاء الكبير على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

وفي مستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء، تطرق ألونسو إلى الجدل الدائر بشأن نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى مدينة ميامي الأمريكية، قائلاً: "سُئلت عن ذلك أكثر من مرة، وموقفي لم يتغير، النادي يدافع عن مصالحه وسنرى ما سيحدث، المهم بالنسبة لي هو التركيز على عملنا داخل الملعب".

وعن المباراة المنتظرة أمام يوفنتوس، أوضح مدرب الميرينجي: "إنها مواجهة أوروبية كلاسيكية بكل معنى الكلمة، بين ناديين عظيمين، لعبنا ضد بعضنا كثيراً في الماضي، وأنا شخصياً كنت جزءاً من تلك المباريات عندما كنت لاعباً، لذلك أعرف تماماً قيمتها. نحن مستعدون جيداً، وسنحاول الاستفادة من عامل الأرض والجمهور في البرنابيو، الذي يأتي دائماً لمشاهدة مباريات كبيرة تليق بتاريخ ريال مدريد".

فينيسيوس ومبابي في صدارة المشهد

تحدث ألونسو عن أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيداً بتألقه في الآونة الأخيرة قائلاً: "فينيسيوس في حالة رائعة، حاسم وسعيد، وهذا أهم شيء. تحدثنا كثيراً عن كيفية استغلال قدراته الفردية في تغيير مجريات المباريات، وأعتقد أنه يحقق ذلك بشكل ممتاز. أداؤه في التدريبات والمباريات يعكس نضجه الكبير".

وفيما يتعلق بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعيش فترة استثنائية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، قال ألونسو: "ما يقدمه كيليان لا يُقاس بالأهداف فقط، بل بتأثيره الجماعي أيضاً، فزملاؤه يلعبون بثقة أكبر بوجوده، سواء بالكرة أو بدونها. إنه يسجل من كل المراكز تقريباً، ويمر بفترة مذهلة من حيث التركيز والجاهزية البدنية والعقلية، وكل ذلك ينعكس على أدائه في كل مباراة".

جولر بين أوزيل وجوتي

وفي حديثه عن النجم التركي الشاب أردا جولر، الذي يشبهه البعض بمسعود أوزيل، قال ألونسو: "الحديث عن جولر لا يقتصر على جنسيته، بل على موهبته النادرة، إنه مزيج بين أوزيل وجوتي، يمتلك رؤية مميزة في صناعة اللعب والتمرير الحاسم، كما كان جوتي يفعل. نحن سعداء جداً بتطوره، وسنواصل تحفيزه لأنه يمتلك مستقبلاً استثنائياً".

كورتوا وكاسياس.. مقارنة بين الأساطير

كما تحدث ألونسو عن المقارنة بين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس، قائلاً: "كورتوا هو الأفضل في العالم حالياً، ليس فقط بفضل تصدياته، بل أيضاً لأنه يملك فهماً عميقاً لكرة القدم، وأعتقد أنه سيكون مدرباً ناجحاً في المستقبل. لقد عشت فترات رائعة مع إيكر كاسياس، ولا يمكنني المقارنة بينهما، فإيكر يبقى أسطورة ريال مدريد، وكورتوا يكتب بدوره فصلًا جديدًا من هذا التاريخ".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وسط معنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات محلية وأوروبية، بينما يسعى الفريق الإيطالي إلى استعادة مكانته القارية بعد غياب عن الأدوار المتقدمة في المواسم الأخيرة، ما يجعل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياغو برنابيو إحدى أبرز مواجهات الجولة في دوري الأبطال هذا الموسم.

تشابي ألونسو ريال مدريد ألونسو يوفنتوس دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجرية

وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية

وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية: قافلة واعظات الأزهر بسيوة وصلت لشرائح واسعة من السيدات

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد