نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في غرس قيم الانتماء

قام الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية إلى كلية التمريض للبنات بالقاهرة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في شهرها الثاني من العام الدراسي الجديد ( 2025 - 2026).

جاء ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومتابعة دورات التربية الوطنية.

وخلال الجولة التفقدية شهد الدكتور مصطفى عبد الغني انطلاق دورة التربية الوطنية لطالبات الكلية بحضور الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمود فؤاد، منسق عام التربية الوطنية بجامعة الأزهر، والدكتورة هبة سعودي، الأستاذ بكلية العلوم منسق عام التربية الوطنية بفرع البنات، وشيماء فوزي، مديرة كلية التمريض.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط في العملية التعليمية داخل كلية التمريض

وعبَّر عبد الغني عن سعادته بما شاهده من انضباط في العملية التعليمية داخل كلية التمريض، وأشاد بجهود رجالات القوات المسلحة المصرية في عقد وتنظيم دورات التربية الوطنية للطالبات في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأكد على أن هذه الدورات تسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطالبات، مشيرًا إلى أهمية عقد وتنظيم دورات التربية الوطنية للطالبات، لافتًا إلى أن طالبات اليوم هن خريجات الغد ورائدات المستقبل في جميع المجالات.