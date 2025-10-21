حازم إمام: مواجهة ديكيداها كانت فرصة مثالية لتجهيز الزمالك واستعادة الثقة

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أهمية فوز الفريق أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة جاءت في توقيت مناسب للفريق.



وقال إمام في تصريحات إذاعية:"في الوقت ده الزمالك كان محتاج فرقة زي ديكيداها علشان يتمرن فيها، ماتش رسمي بطابع ودي تتمرن فيه وتشوف الدنيا فيها إيه، واللي مبيجبش أجوال يجيب علشان ياخد ثقة زي عمرو ناصر وأحمد شريف."



وأضاف: "كل اللاعيبة الجديدة اللي جابت أجوال ده هيديهم ثقة شوية ويحسسهم بالأمان، وساعات بتكون محتاج الماتشات دي علشان تفوقك."



واختتم نجم الزمالك السابق حديثه قائلاً: "خوان بيزيرا لاعيب كبير وموهوب جدًا، ولو فايق هيفوق الزمالك واللاعيبة اللي حواليه."