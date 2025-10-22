نائب رئيس مستقبل وطن: 1500 قيادي من مختلف المحافظات يشاركون بمؤتمر استعدادات الحزب للانتخابات|فيديو

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الأمين العام للحزب أحمد عبدالجواد قام اليوم بجولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، والتي تُعد واحدة من أهم أدوات الحزب في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن "غرفة العمليات تُعد القلب النابض للحزب خلال أي انتخابات أو استفتاء دستوري، وهي غرفة احترافية ومنظمة بدرجة كبيرة، ويعمل بها نحو 150 شابًا اكتسبوا خبرات واسعة نتيجة مشاركتهم في استحقاقات انتخابية سابقة، ما منحهم قدرة عالية على التنظيم والمتابعة الميدانية".

ووأضاف: "هذه الغرفة لا تعمل بشكل منفصل، بل تتكامل مع غرف العمليات في المحافظات والمراكز، وتوفر تغطية دقيقة لمجريات العملية الانتخابية في كل لجنة على مستوى الجمهورية، مما يتيح للحزب قراءة المشهد خارج اللجان أولًا بأول".

وتابع الخولي: "اليوم بدأ الاستعداد الفعلي لانتخابات مجلس النواب، حيث قمنا بتفقد الغرفة في إطار انطلاق عملها، كما نظمنا أحد أكبر مؤتمرات الحزب، بحضور نحو 1500 قيادي وتنظيمي من مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطة التعبئة والاستعداد لهذا الاستحقاق المهم".

وأشار إلى أن المؤتمر سيتبعه عدد من الاجتماعات المكثفة لأمانات المحافظات، مؤكدًا أن الحزب يستعد بكامل قوته لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، متمنيًا التوفيق للجميع.