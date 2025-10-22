قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
3 كلمات يُستحب قولها بعد صلاة الوتر .. الأزهر للفتوى يوضحها
سرقات هزت العالم.. حقائق وخلفيات لأبرز جرائم استهدفت كنوز المتاحف الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس مستقبل وطن: 1500 قيادي من مختلف المحافظات يشاركون بمؤتمر استعدادات الحزب للانتخابات|فيديو

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
هاني حسين

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الأمين العام للحزب أحمد عبدالجواد قام اليوم بجولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، والتي تُعد واحدة من أهم أدوات الحزب في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن "غرفة العمليات تُعد القلب النابض للحزب خلال أي انتخابات أو استفتاء دستوري، وهي غرفة احترافية ومنظمة بدرجة كبيرة، ويعمل بها نحو 150 شابًا اكتسبوا خبرات واسعة نتيجة مشاركتهم في استحقاقات انتخابية سابقة، ما منحهم قدرة عالية على التنظيم والمتابعة الميدانية".

ووأضاف: "هذه الغرفة لا تعمل بشكل منفصل، بل تتكامل مع غرف العمليات في المحافظات والمراكز، وتوفر تغطية دقيقة لمجريات العملية الانتخابية في كل لجنة على مستوى الجمهورية، مما يتيح للحزب قراءة المشهد خارج اللجان أولًا بأول".

وتابع الخولي: "اليوم بدأ الاستعداد الفعلي لانتخابات مجلس النواب، حيث قمنا بتفقد الغرفة في إطار انطلاق عملها، كما نظمنا أحد أكبر مؤتمرات الحزب، بحضور نحو 1500 قيادي وتنظيمي من مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطة التعبئة والاستعداد لهذا الاستحقاق المهم".

وأشار إلى أن المؤتمر سيتبعه عدد من الاجتماعات المكثفة لأمانات المحافظات، مؤكدًا أن الحزب يستعد بكامل قوته لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، متمنيًا التوفيق للجميع.

النواب مجلس النواب اخبار التوك شو مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كلوب

المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

ترشيحاتنا

توروب

خالد جاد الله يكشف الاختبار الحقيقي لـ «توروب» أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري|فيديو

مباراة الهلال والسد

الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد شوبير

شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

بالصور

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد