سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وخاصة في ظل الظروف الراهنة

كشف السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي، عن أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبروكسل تاريخية وخاصة في ظل الظروف الراهنة وجهود مصر لإحلال السلام في المنطقة.

واضاف السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي، في لقاء مذاع عبر برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، الإعلامي أحمد موسى ، أن القمة المصرية الاوروبية هي الاولى من نوعها وهي قمه تاريخية، لافتا إلى أن توقيت القمه المصريه الاوروبيه هام في ظل ما يحدث في المنطقه.

وتابع السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الاوروبي، أن الجانب الاوروبي مهتم بالاستماع لرؤيه الرئيس السيسي بشان ما يحدث في الشرق الاوسط، ناس عالي تحقيق مستهدفات للمرحلة المقبله بين مصر واوروبا.





