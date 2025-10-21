قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل.. لقاءات وكلمات

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الزيارة التاريخية الهامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور القمة المصرية الأوروبية.

وقال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلدد، أن الرئيس السيسي سوف يشارك في الحدث الاقتصادي الأهم غدًا بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه من المقرر أن يكون للرئيس السيسي كلمة في هذه الفعالية، ثم يتوجه إلى مقر الاتحاد الأوروبي ويلتقي رئيس المجلس الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وبعد ذلك تعقد القمة المصرية الأوروبية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي سوف يتوجه إلى البرلمان الأوروبي، معلقا: البرلمان هذا كان مصدر صداع لمصر، ويصدر تقارير ضدنا واليوم باتت العلاقة قوية وهناك استقبال كبير للرئيس السيسي.

وأردف أن الرئيس سوف يتوجه للقصر الملكي في بلجيكا ويلتقي الملك في المكتب الملكي الخاص، وذلك صباح الخميس قبل أن يعود إلى أرض بعد انتهاء هذه الزيارة التاريخية.

وأكد أنه  من المفترض أن يتم الإعلان عن شريحة ثانية قدرها 4 مليارات دولار من الدعم النقدي الموجه لمصر، موضحا أن هناك دعم خاصة لمشروعات الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر، وسيكون هناك تنسيق بالدعم الموجه لمصر.

أحمد موسى السيسي الاتحاد الاوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

سعر الذهب

علي مدار 5 أيام.. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجآة

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: أمي يعني الطيبة والحنان .. وحياتنا كانت صعبة

مدبولي

توجيه عاجل من الحكومة لضمان عدم زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر

الجدري المائي

مع تخوفات انتشار الجدري بالخريف | استشاري يحذر تلك الفئات .. ويكشف طرق الوقاية

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد