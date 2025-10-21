قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نسخة متميزة مرتقبة.. مدير معرض الكتاب: لا زيادة في أسعار التذاكر هذا العام

هاني حسين

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض يمثل حدثًا وطنيًا وثقافيًا شاملاً، ولا يقتصر فقط على كونه فعالية تتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، بل هو "معرض مصر كلها"، مشيرًا إلى أن الدورة المقبلة تأتي في ظل زخم مصري عالمي، ما يضع على اللجنة المنظمة مسؤولية مضاعفة لتقديم نسخة متميزة.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدورة السابقة من المعرض شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا تجاوز 6 ملايين زائر، مضيفًا أن اختياره لإدارة المعرض هذا العام جاء بعد استقالة الدكتور أحمد بهي، حيث كلفه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بالمساعدة إلى جانب الدكتور خالد أبو الهيل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، نظرًا لخبرته السابقة في إدارة المعرض.

وأشار إلى أن المعرض سيشهد هذا العام لأول مرة فعاليات لبيع وشراء حقوق الملكية الفكرية والترجمة، على غرار ما يحدث في معارض الكتب الدولية، موضحًا أن هذه المبادرة بدأت بالتنسيق مع ناشرين مصريين شاركوا في معرض فرانكفورت، وأنه سيتم توفير طاولات مجانية للقاءات المهنية بين الناشرين المحليين والدوليين.

أعلن مجاهد أن رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة المقبلة، بناءً على اتفاق مسبق تم تحديده منذ سنوات، بينما ستكون دولة قطر ضيف الشرف في الدورة التالية، موضحًا أن وفدًا من الجانب الروماني سيصل خلال أيام للتنسيق بشأن الفعاليات الثقافية والفنية التي سيقدمونها خلال المعرض.

أما بخصوص شخصية المعرض لهذا العام، فأكد أنه لم يتم الاستقرار عليها بعد، لكن سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع، لافتًا إلى أن الدورة ستشهد احتفاءً بمجموعة من الرموز الثقافية والفنية بمناسبة مرور مناسبات مهمة مثل 100 عام على ميلاد يوسف شاهين، 20 عامًا على وفاة نجيب محفوظ، 110 أعوام على ميلاد محمد حسنين هيكل، 80 عامًا على ميلاد إبراهيم عبد المجيد، 100 عام على ميلاد الموسيقار أحمد منيب، 100 عام على ميلاد زكريا أحمد، 60 عامًا على وفاة محمد فوزي.

وقال مجاهد إنه لن يتم رفع أسعار التذاكر هذا العام، بل ستظل كما هي في الدورة الماضية، مع التأكيد على أن الهدف ليس الربح، بل دعم الثقافة والمعرفة، مضيفًا: "عدد الدعوات المجانية التي تُمنح سنويًا يفوق أضعاف عدد التذاكر المباعة، ونسعى من خلال لجان التمويل والاستثمار لتوفير مصادر دعم جديدة للمعرض، تعود بالنفع على الزوار والناشرين على حد سواء".

معرض الكتاب مصر اخبار التوك شو الثقافة الكتب

